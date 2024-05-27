Kulak temizleme çöpleri hiç masum olmayabilir!
Kulak temizliği, yanlış yapıldığında sağlık riski oluşturan bir uygulamadır. Uzmanlar, kulaklarımızın içinde bulunan "serumen" adı verilen doğal bir koruyucu salgının, iç kısmı temiz ve nemli tutarak bakterilere karşı koruma sağladığını belirtiyor. Ancak, kulak temizleme çubukları gibi sert nesnelerin kullanılması, bu koruyucu tabakanın tahrip olmasına ve enfeksiyon riskinin artmasına sebep oluyor.
Kulak temizleme çöplerinin, kulak kirinin daha da ileri gitmesine hatta kulak zarına yapışmasına yol açabileceğini vurgulayan Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Caner İnan, banyo sonrası dış kulak yolunun ince bir bez ile silinmesinin kulak sağlığını korumak için yeterli olduğunu belirtti.
Kulak sağlığını korumak için yapılması gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Caner İnan, kirinin 'Serumen' adı verilen ve kulakta olması gereken bir salgı olduğunun altını çizdi.
Serumenin dış kulak yolunu bakterilere karşı koruyan asidik bir yapıya sahip olduğunun bilgisini veren Doç. Dr. İnan, "Bazı insanlarda çeşitli sebeplerle serumenin birikmesi olabiliyor. Bu da kulak kiri dediğimiz buşona yol açıyor. Sağlıklı bir kulak zarı aslında kulak kirini dışarı doğru atar. Her banyo yaptıktan sonra kulak kepçemizin içinde bunu görebiliriz. İnce bir havlu ya da bezle silebiliriz" dedi.
Kulakları temizlerken kulak çöpü kullanmanın yanlış olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. İnan, "Çünkü biz bu kulak kirini, kulak çöpü ile temizlerken kontrolsüz bir şekilde iyice içeriye doğru itebiliyoruz. Kirin daha da ileri gitmesine, kulak zarına yapışmasına yol açabiliyor.
O yüzden kulak çubuğu, kullanılmasını çok istemediğimiz bir alet. Bazı durumlarda dikkatsiz kullanılırsa veya temizlerken yanınızdan biri geçerken kolunuza çarptığında bu kulak çöpü kontrolsüz bir basınçla kulak zarınıza baskı yapması sonucu kulak zarında delikler de karşımıza çıkabilir" şeklinde konuştu.
Dış kulak yolunun ince bir cilt yapısına sahip olduğunu ve temizlerken bu ciltte küçük sıyrıklara yol açıldığı takdirde bakterilerin yerleşmesinin kolaylaştığını dile getiren Doç. Dr. İnan, "Daha sonra ağrılı bir tablo olan dış kulak yolu enfeksiyonları gelişebilir. Bu akutta olabilir. İki, üç günlük şiddetli ağrı ile de başlayabilir.
Bazen tedavisi daha da uzayan 10 günlük, 15 günlük, bir aylık tedaviler gerektiren, çeşitli damlaları kullandığımız hastalıklara da yol açabilir. Bu yüzden kulak çöplerinin kullanılmamasını ve kulakta herhangi bir tıkanık hissettiyseniz ya da kirlilik biriktiğini düşünüyorsanız mutlaka kulak, burun, boğaz uzmanına muayene olmanızı öneriyoruz" diye konuştu.
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