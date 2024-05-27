Kulak temizleme çöpleri hiç masum olmayabilir!

Kulak sağlığını korumak için yapılması gerekenlerle ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Hakkı Caner İnan, kirinin 'Serumen' adı verilen ve kulakta olması gereken bir salgı olduğunun altını çizdi.

Serumenin dış kulak yolunu bakterilere karşı koruyan asidik bir yapıya sahip olduğunun bilgisini veren Doç. Dr. İnan, "Bazı insanlarda çeşitli sebeplerle serumenin birikmesi olabiliyor. Bu da kulak kiri dediğimiz buşona yol açıyor. Sağlıklı bir kulak zarı aslında kulak kirini dışarı doğru atar. Her banyo yaptıktan sonra kulak kepçemizin içinde bunu görebiliriz. İnce bir havlu ya da bezle silebiliriz" dedi.