Kolon kanseri nedir? Kalın bağırsak kanseri belirtileri...
Günümüzde kalın bağırsak kanseri, önemli bir sağlık sorunu olarak kabul ediliyor. Bu kanser türü, genellikle yavaş ilerleyen bir hastalık olup, erken evrelerinde fark edilirse tedavi edilebilir. Ancak, belirtileri bazen belirsiz olabilir ve bu da tedaviyi zorlaştırabilir. İşte kalın bağırsak kanseri belirtileri...
Bağırsak kanseri, kalın bağırsak (kolon) veya rektumda (arka geçit) başlayan kanser türüdür. Bağırsak kanseri genellikle kolon veya rektumun iç yüzeyini döşeyen hücrelerde başlar. Erken evrelerde belirti vermez, ancak ilerledikçe çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir. İşte bağırsak kanserinin belirtileri...
-İshal, kabızlık veya dışkıda belirgin değişiklikler gibi bağırsak alışkanlıklarında belirgin değişiklikler yaşanabilir.
-Dışkıda veya tuvalet kağıdında kan görülebilir. Kan genellikle parlak kırmızı renkte olabilir, ancak bazen koyu kırmızı veya siyah renkte de olabilir.
-Bağırsak kanseri olan kişilerde karın bölgesinde şiddetli ağrılar, kramplar veya rahatsızlık hissi olabilir.
-Bağırsak kanseri, sindirim yolu boyunca kanamaya neden olabilir, bu da kansızlığa (anemi) yol açabilir. Anemi belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik, soluk cilt ve nefes darlığı yer alabilir.
-Bağırsak kanseri olan kişilerde aniden kilo kaybı ve iştah kaybı görülebilir.
-Bağırsak kanseri olan kişiler genellikle sürekli yorgunluk hissederler.
KOLON KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Kolon kanseri tedavisi, kanserin evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Erken evre kolon kanseri genellikle cerrahi ile tedavi edilir ve bu, kanserli dokunun ve çevredeki lenf düğümlerinin çıkarılmasını içerir. İleri evre kanserlerde cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi bir kombinasyon olarak kullanılabilir.
Radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek ve tümörleri küçültmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak veya yavaşlatmak için ilaçlar kullanır ve ağızdan alınabilir veya damar yoluyla verilebilir. Hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi gibi yeni tedavi yöntemleri de bazı kolon kanseri hastaları için seçenek olabilir. Tedavi planı, her hasta için bireyselleştirilmelidir ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.
Bağırsak kanseri belirtileri diğer sindirim sistemleri rahatsızlıkları ile de ilişkili olabilir, ancak bu belirtilerden herhangi biri fark edildiğinde bir doktora başvurmak önemlidir. Erken teşhis, bağırsak kanseri tedavisinde başarı şansını artırabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son tarih belli oldu! Bedelli Askerlikte bunu yapmayan pişman olur: O tarihten itibaren...
- 8 saniyede gizli tacı bulabilecek misin? Sadece şahin gözlüler görüyor!
- TOKİ'den anahtar teslim 1.182 daire müjdesi! En yüksek 1.535.328 TL! 2 ilde aylık 9.434 TL taksitle 2+1, 3+1 ev imkanı
- Annelik izni uzadı mı, uzayacak mı? 2024 doğum izni kaç ay, 1 yıla çıkacak mı?
- Musluk Lekelerine Veda! Sonsuza Kadar Temiz Musluklar İçin Tek Malzeme!
- Dünyanın en ölümcül sesi belli oldu! Duyanlar saniyesinde…
- Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Beşiktaş maç tarihi belli oldu mu, nerede oynanacak?
- EYT'siz erken emeklilik planı devrede! 1999 2002 2003 2006 SGK girişi olanlar dikkat: 8 altın formül...
- 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı aylık alana tablo geldi! Emekliye tam 12'den maaşa ek kazanç kılavuzu
- MEB'den 29 Mayıs Tatili Kararı! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat!
- Görüntüsü tüyler ürpertici! Denizden çıkan garip canlı herkesi korkuttu: Gözü yok ve...
- Trafikte dikkat! Arabanızın rengi kazalara sebep olabilir