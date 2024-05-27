27 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kolon kanseri nedir? Kalın bağırsak kanseri belirtileri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
ABONE OL
Kolon kanseri nedir? Kalın bağırsak kanseri belirtileri...

Günümüzde kalın bağırsak kanseri, önemli bir sağlık sorunu olarak kabul ediliyor. Bu kanser türü, genellikle yavaş ilerleyen bir hastalık olup, erken evrelerinde fark edilirse tedavi edilebilir. Ancak, belirtileri bazen belirsiz olabilir ve bu da tedaviyi zorlaştırabilir. İşte kalın bağırsak kanseri belirtileri...

Bağırsak kanseri, kalın bağırsak (kolon) veya rektumda (arka geçit) başlayan kanser türüdür. Bağırsak kanseri genellikle kolon veya rektumun iç yüzeyini döşeyen hücrelerde başlar. Erken evrelerde belirti vermez, ancak ilerledikçe çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir. İşte bağırsak kanserinin belirtileri...

-İshal, kabızlık veya dışkıda belirgin değişiklikler gibi bağırsak alışkanlıklarında belirgin değişiklikler yaşanabilir.

-Dışkıda veya tuvalet kağıdında kan görülebilir. Kan genellikle parlak kırmızı renkte olabilir, ancak bazen koyu kırmızı veya siyah renkte de olabilir.

-Bağırsak kanseri olan kişilerde karın bölgesinde şiddetli ağrılar, kramplar veya rahatsızlık hissi olabilir.

-Bağırsak kanseri, sindirim yolu boyunca kanamaya neden olabilir, bu da kansızlığa (anemi) yol açabilir. Anemi belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik, soluk cilt ve nefes darlığı yer alabilir.

-Bağırsak kanseri olan kişilerde aniden kilo kaybı ve iştah kaybı görülebilir.

-Bağırsak kanseri olan kişiler genellikle sürekli yorgunluk hissederler.

KOLON KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kolon kanseri tedavisi, kanserin evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Erken evre kolon kanseri genellikle cerrahi ile tedavi edilir ve bu, kanserli dokunun ve çevredeki lenf düğümlerinin çıkarılmasını içerir. İleri evre kanserlerde cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi bir kombinasyon olarak kullanılabilir.

Radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek ve tümörleri küçültmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak veya yavaşlatmak için ilaçlar kullanır ve ağızdan alınabilir veya damar yoluyla verilebilir. Hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi gibi yeni tedavi yöntemleri de bazı kolon kanseri hastaları için seçenek olabilir. Tedavi planı, her hasta için bireyselleştirilmelidir ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

Bağırsak kanseri belirtileri diğer sindirim sistemleri rahatsızlıkları ile de ilişkili olabilir, ancak bu belirtilerden herhangi biri fark edildiğinde bir doktora başvurmak önemlidir. Erken teşhis, bağırsak kanseri tedavisinde başarı şansını artırabilir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör