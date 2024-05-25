Avokado nasıl olgunlaştırılır? Bu yöntemle yumuşacık oluyor...

Meyve ile Birlikte Saklayın: Bir elma veya muz gibi olgun bir meyve ile birlikte avokadoları saklamak, olgunlaşma sürecini hızlandırabilir. Bu meyveler etilen gazı yayarak avokadonun olgunlaşmasını teşvik eder.

Plastik Torba ile Sarın: Olgunlaşma sürecini hızlandırmak için avokadoları plastik bir torba içine koyarak sarabilirsiniz. Bu, avokadoların etrafındaki etilen gazını artırarak olgunlaşmayı hızlandırır.