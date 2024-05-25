Aralıklı oruç diyeti nedir, nasıl yapılır? Aralıklı oruç saatleri...

Aralıklı oruç, belirli zaman dilimlerinde yemek yemeyi kısıtlamak veya tamamen aç kalma sürelerini içeren bir oruç biçimidir. Bu yöntem, sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü hedefleyen birçok kişi tarafından tercih ediliyor. En yaygın aralıklı oruç yöntemlerinden biri de 16/8 şeklinde uygulanan yöntemdir.