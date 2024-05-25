Tereyağından 10 kat daha saf! Mide yakmayan tek yağ! Omega-3 deposu...

OMEGA-3 KAYNAĞI

Ayrıca, ghee yağı omega-3 yağ asidi kaynağı olarak da öne çıkar. Yapılan araştırmalar, ghee yağının bol miktarda omega-3 içerdiğini göstermektedir. Bu yağ asidi vücudu korur ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşturur. Dolayısıyla, ghee yağı sağlık açısından pek çok fayda sunar ve günlük beslenme rutinine kolayca dahil edilebilir.