Tereyağından 10 kat daha saf! Mide yakmayan tek yağ! Omega-3 deposu...
Süt ürünlerinin önemli bir türevi olan ghee yağı, birçok kişi tarafından kullanılıyor. Diğer yağlardan farklı olan bu yağ sağlık için oldukça faydalıdır. Tereyağının sade yağa dönüştürülmesiyle elde edilir. Peki, ghee yağı nedir, ne için kullanır? İşte haberin detayları...
Ghee yağı son dönemde birçok kişinin evinde önemli bir yer edinmeye başladı. Bu yağın en yaygın özelliği ise mide problemlerine karşı koruyucu bir rol üstlenmesidir. İşte, sade yağ hakkında bilinmeyenler...
LAKTOZ İÇERMİYOR!
Ghee yağı, laktoz içermediği için laktoz hassasiyeti olanlar için iyi bir alternatiftir. Tereyağının berraklaştırılmasıyla elde edilen bu yağ, sindirimi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bağırsakları besleyerek sindirim sistemini uyarır. İçerdiği yağ asitleri, enerjiye dönüşerek sindirim sisteminin yükünü azaltırken, butirik asit bağırsak duvarını güçlendirir ve iltihaplanmayı önler.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ UYARIYOR!
Ghee yağı aynı zamanda sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Mide asidini düzenleyerek mide yanması ve ülser gibi rahatsızlıkları hafifletebilir. Laktoz veya kazein içermemesi, hassas mideye sahip olanlar tarafından da rahatlıkla tüketilmesine olanak tanır.
OMEGA-3 KAYNAĞI
Ayrıca, ghee yağı omega-3 yağ asidi kaynağı olarak da öne çıkar. Yapılan araştırmalar, ghee yağının bol miktarda omega-3 içerdiğini göstermektedir. Bu yağ asidi vücudu korur ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşturur. Dolayısıyla, ghee yağı sağlık açısından pek çok fayda sunar ve günlük beslenme rutinine kolayca dahil edilebilir.
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