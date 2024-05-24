Şeker hastalığının şifası bu besinde! Kan şekerini yarı yarıya düşüyor...
Şeker hastalığı, vücuttaki kan şekerinin (glukozun) kontrol edilemediği bir durumdur. Genellikle "diyabet" olarak da adlandırılır. Diyabet, pankreasın yeterince insülin üretemediği veya vücudun insülini etkili bir şekilde kullanamadığı durumlarda ortaya çıkar. Peki kan şekeri nasıl düzenlenir? İşte detaylar...
2030 yılına kadar her on kişiden birinin tip 2 diyabetli olacağı tahmin ediliyor. Bu kadar yaygın olmasının bir sonucu olarak durumu kontrol altına almak daha zor hale geliyor. Kan şekeri kontrolü, diyabet kontrolünün en önemli yoludur.
Küçük beslenme değişiklikleri, yüksek kan şekeri seviyelerinde azalma sağlayabilir. Araştırmaya göre basit bir sebzede bulunan bir bileşen yüksek kan şekeri seviyelerini düşürebilir.
Araştırmacılar, hazırlanan soğan özütünün kan şekerini düşürmede ne kadar etkili olduğunu inceledi. Nijerya, Abraka Delta State Üniversitesi'nden MBBS (MD) baş araştırmacı Anthony Ojieh, "Soğan bir besin takviyesi olarak kullanıldı" dedi.
Hipotezi test etmek için Ojieh ve meslektaşları, tıbbi olarak diyabetli üç gruba günlük 200, 400 ve 600 miligram soğan özü verdi.
İlk hedef, ilacın etkilerini artırıp artırmayacağını belirlemekti. Ayrıca, kan şekeri normal olan üç diyabetik olmayan sıçan grubuna metformin ve soğan özü vererek karşılaştırma yapmak istediler.
Diyabet için reçete edilen başlıca ilaçlardan biri metformindir. Biri diyabetik olmayan ve diğeri diyabetik olan iki kontrol grubuna soğan özü ve metformin verilmedi.
Diğer iki grup (biri diyabetli, diğeri diyabetsiz) sadece metformin aldı ve soğan özütü yerine metformin aldı. Her grupta beş sıçan vardı.
İki doz soğan özütü alan diyabetik sıçanların açlık kan şekeri seviyeleri, çalışmanın başlangıcındaki "temel" seviyelere kıyasla yüzde elli ve yüzde otuz beş oranında düştü.
Ek olarak, soğan ekstraktının diyabetli sıçanlarda toplam kolesterolü düşürdüğü ve iki büyük dozun en büyük etkisinin olduğu bulundu.
Ojieh, "Soğanın kan şekeri seviyelerini düşürdüğü mekanizmayı araştırmamız gerekiyor" dedi. Çalışmanın daha fazla açıklanması gereken yönleri olduğunu belirtti. Ojieh, bu kişilere uygulanacak olsaydı, tipik olarak saflaştırılacağını ve yeterli dozlama için sadece aktif bileşenlerin ölçüleceğini söyledi.
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