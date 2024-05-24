Şeker hastalığının şifası bu besinde! Kan şekerini yarı yarıya düşüyor...

İlk hedef, ilacın etkilerini artırıp artırmayacağını belirlemekti. Ayrıca, kan şekeri normal olan üç diyabetik olmayan sıçan grubuna metformin ve soğan özü vererek karşılaştırma yapmak istediler.

Diyabet için reçete edilen başlıca ilaçlardan biri metformindir. Biri diyabetik olmayan ve diğeri diyabetik olan iki kontrol grubuna soğan özü ve metformin verilmedi.