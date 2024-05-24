Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenme için 5 öneri!

Kurban Bayramı, sevdiklerle bir araya gelmenin, birlikte vakit geçirmenin ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarma zamanıdır. Ancak bu süreçte sağlıklı beslenmeye dikkat etmek önemlidir. Uzmanlar, bayramda aşırı et tüketiminin sindirim sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.