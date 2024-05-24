Şefler de böyle yapıyor! 'Pilavım tutmuyor' diyenlere tane tane pilav tarifi...
Türk mutfağının baş tacı olan pilav, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak pilav yaparken bazen istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz. Özellikle de pilavın lapa lapa olması, lezzetini olumsuz etkileyebilir. İşte, tane tane pilav yapmanın püf noktaları...
Neredeyse her yemeğin yanına yakışan pirinç pilavının tane tane olması ve lapa olmaması gerekiyor. En iyi şekilde pilav yapabilmenin tüm püf noktalarını sizler için derledik. İşte nefis pirinç pilavı tarifi...
Malzemeler:
-1 su bardağı pirinç
-Sıcak su (pirinci ıslatmak için)
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı sıvıyağ
-Yarım kahve fincanı şehriye
-1 küp şeker
-2-3 damla limon
-2 su bardağı soğuk su
-1 çay kaşığı tuz
Tarif:
Pirinci bir kabın içine alın ve üzerine 2 çay kaşığı tuz serpin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyerek yaklaşık 15 dakika boyunca pirinçleri dinlendirin.
Pilav tenceresine veya tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyin. Orta ateşte yağın erimesini sağlayın. Yağ eridikten sonra yarım kahve fincanı şehriyeyi ekleyin ve kavurmaya başlayın.
Şehriyelerin rengi dönene kadar kavurduktan sonra iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri tencereye ekleyin.
Altı hala orta ateşte olan tencereye 1 adet küp şeker ve 2-3 damla limon ekleyin, karıştırın. Limon pilavınızın tane tane olmasını sağlarken, şeker ise pilavınızın parlak ve lezzetli olmasını sağlar.
Kavrulan pirinçlere 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Ardından 2 su bardağı soğuk suyu ekleyin. Pilavınız kaynamaya başlayınca altını kısın ve pişmeye bırakın.
Suyunu çeken pilavınızı kenarından kontrol edin, tamamen karıştırmayın. Altını kapattığınız pilavın üzerine havlu kağıt koyarak kapağını kapatın ve demlenmeye bırakın.
Bu tarif ile hazırlayacağınız nefis tane tane pirinç pilavı, sofralarınıza lezzet ve şıklık katacak. Afiyet olsun!
İşte, lapa olmayan pilav yapmanın püf noktaları:
Doğru pirinç seçimi: Pilavınızın tane tane olması için doğru pirinci seçmek çok önemlidir. Uzun taneli ve kaliteli bir pirinç tercih etmek, pilavınızın kıvamını ve lezzetini artırır.
Pirinç yıkama: Pirinçleri bol suyla yıkamak, fazla nişastanın arınmasını sağlar ve pilavın daha tane tane olmasına yardımcı olur. Ancak pirinçleri aşırı yıkamaktan kaçınmak gerekir, aksi halde pirincin üzerindeki besin değerleri de kaybolabilir.
Su ve pirinç oranı: Pilav yaparken su ve pirinç oranını doğru ayarlamak önemlidir. Genellikle bir su bardağı pirinç için iki su bardağı su kullanılır, ancak pirincin cinsine ve pişirme şekline göre bu oranlar değişebilir.
Suyun kaynaması: Pilavı pişireceğiniz suyun kaynamasını beklemek, pilavın tane tane olmasını sağlar. Kaynamış suya pirinci ekledikten sonra ocağın altını kısarak kapağını kapatmak önemlidir.
Demlenme süresi: Pilav piştikten sonra demlenmeye bırakılmalıdır. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra pilavın üzerine temiz bir bez örtmek ve 10-15 dakika demlenmeye bırakmak, pilavın kıvamını iyileştirir ve tane tane olmasını sağlar.
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