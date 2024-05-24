Şefler de böyle yapıyor! ’Pilavım tutmuyor’ diyenlere tane tane pilav tarifi...

İşte, lapa olmayan pilav yapmanın püf noktaları:

Doğru pirinç seçimi: Pilavınızın tane tane olması için doğru pirinci seçmek çok önemlidir. Uzun taneli ve kaliteli bir pirinç tercih etmek, pilavınızın kıvamını ve lezzetini artırır.

Pirinç yıkama: Pirinçleri bol suyla yıkamak, fazla nişastanın arınmasını sağlar ve pilavın daha tane tane olmasına yardımcı olur. Ancak pirinçleri aşırı yıkamaktan kaçınmak gerekir, aksi halde pirincin üzerindeki besin değerleri de kaybolabilir.

Su ve pirinç oranı: Pilav yaparken su ve pirinç oranını doğru ayarlamak önemlidir. Genellikle bir su bardağı pirinç için iki su bardağı su kullanılır, ancak pirincin cinsine ve pişirme şekline göre bu oranlar değişebilir.

Suyun kaynaması: Pilavı pişireceğiniz suyun kaynamasını beklemek, pilavın tane tane olmasını sağlar. Kaynamış suya pirinci ekledikten sonra ocağın altını kısarak kapağını kapatmak önemlidir.

Demlenme süresi: Pilav piştikten sonra demlenmeye bırakılmalıdır. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra pilavın üzerine temiz bir bez örtmek ve 10-15 dakika demlenmeye bırakmak, pilavın kıvamını iyileştirir ve tane tane olmasını sağlar.