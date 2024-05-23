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'Saman nezlesi' kapıda! Alerjik poliplere neden oluyor! İşte belirtileri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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’Saman nezlesi’ kapıda! Alerjik poliplere neden oluyor! İşte belirtileri...

Saman nezlesi, polen alerjisi olarak da bilinir ve kişinin polenlere karşı aşırı duyarlı olduğu bir durumdur. Polenlerin havada yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan bu alerji, burun, gözler, boğaz ve bazen de ciltte semptomlara neden olabilir.

'Saman nezlesi' olarak bilinen mevsimsel alerjik rinitin, genellikle polen dönemlerinde ortaya çıkıyor. Bu alerji türü, hapşırma, burun akıntısı, burun ve gözlerde kaşıntı gibi semptomlarla kendini gösteriyor. İşte saman nezlesi semptomları...

Burun Tıkanıklığı ve Akıntısı: Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma ve burun kaşıntısı sık görülen semptomlardır.

Göz İçi Kaşıntı ve Sulanma: Gözlerde kaşıntı, sulanma, kızarıklık ve gözlerin şişmesi gibi belirtiler görülebilir.

Boğaz Tahrişi: Boğazda kaşıntı, tahriş ve öksürük hissi olabilir.

Hapşırma ve Öksürme: Alerjik reaksiyonlar sıklıkla hapşırma ve öksürme ile birlikte ortaya çıkar.

Genel Halsizlik: Saman nezlesi semptomları genellikle kişinin enerjisini düşürebilir ve genel halsizlik hissi oluşturabilir.

Alerjinin tedavi edilmemesi durumunda ilerleyen durumlarda bazı komplikasyonlara yol açabilir. Bu polipler, genellikle cerrahi müdahale gerektiren şişliklerdir. Ayrıca, ödem nedeniyle sinüs tıkanıklığı olabilir ve bu da alerjiye bağlı sinüzitlere yol açabilir.

Saman nezlesi genellikle polen sezonunda ortaya çıkar ve polen miktarı yüksek olduğunda semptomlar daha belirgin olabilir. Tedavi seçenekleri arasında antihistaminikler, burun spreyleri ve alerji ilaçları gibi yöntemler bulunabilir. Ayrıca, polen sezonunda dışarıda bulunmamak ve polenlerin ev içine girmesini önlemek de semptomları hafifletmede yardımcı olabilir.

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