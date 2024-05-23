’Saman nezlesi’ kapıda! Alerjik poliplere neden oluyor! İşte belirtileri...

Saman nezlesi genellikle polen sezonunda ortaya çıkar ve polen miktarı yüksek olduğunda semptomlar daha belirgin olabilir. Tedavi seçenekleri arasında antihistaminikler, burun spreyleri ve alerji ilaçları gibi yöntemler bulunabilir. Ayrıca, polen sezonunda dışarıda bulunmamak ve polenlerin ev içine girmesini önlemek de semptomları hafifletmede yardımcı olabilir.