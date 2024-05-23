Karaciğer yağlanmasını önlüyor! Her gün 2 tane bundan yiyin...

Bazı çalışmalar, karanfilde bulunan bileşiklerin karaciğer sağlığını desteklemek ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Karaciğer yağlanmasını azaltmaya yardımcı olduğu da belirtilmektedir.

Karanfil, lif, vitamin ve mineral içeriği açısından zengindir. Bu nedenle yemeğinize lezzet katmak için bütün veya öğütülmüş karanfil kullanmak, bazı önemli besin maddelerini sağlayabilir.