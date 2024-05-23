Egzama belirtileri nelerdir? Egzama nasıl geçer, ne iyi gelir?

EGZAMA BELİRTİLERİ

Egzama, cildin inflamasyonuyla karakterize olan bir durumdur ve çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Egzama belirtileri arasında şunlar bulunabilir:

Kaşıntı: Egzamanın en belirgin belirtilerinden biri kaşıntıdır. Kaşıntı, bazen yoğun ve rahatsız edici olabilir ve kişinin uyku düzenini etkileyebilir.

Kızarıklık: Egzama, cildin iltihaplanmasına neden olduğu için etkilenen bölgelerde kızarıklık görülebilir. Bu kızarıklık genellikle kaşıntı ile birlikte olur.

Kuruluk ve Pullanma: Egzama, cildin nem dengesini etkileyebilir, bu da cildin kurumasına ve pullanmasına neden olabilir.

Kabarcıklar ve Su Dolu Lezyonlar: Egzama bazen kabarcıklar veya su dolu lezyonlar şeklinde ortaya çıkabilir. Bu kabarcıklar genellikle kaşıntılıdır ve patladıktan sonra nemli yüzeyler bırakabilirler.

Kabuklanma ve Sızıntı: Egzama, cildin zarar görmesine ve tahriş olmasına neden olduğunda, etkilenen bölgelerde kabuklanma ve sızıntı görülebilir.

Cilt İncelmesi veya Kalınlaşması: Kronik egzama durumunda, cilt incelme veya kalınlaşma gösterebilir. Bu durum, cildin sürekli tahriş edilmesi sonucunda ortaya çıkabilir.

Bu belirtiler, egzama hastalığının farklı tiplerinde ve kişiden kişiye değişebilir. Egzama teşhisi ve tedavisi için bir dermatologa danışmak önemlidir.