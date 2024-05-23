Egzama belirtileri nelerdir? Egzama nasıl geçer, ne iyi gelir?
Egzama, derinin inflamatuar bir durumu olarak tanımlanır ve sıklıkla kaşıntı, kızarıklık, kabarcıklar ve kuru, pullu cilt ile karakterizedir. Egzama, genellikle ciltteki bir bariyerin zayıflaması veya dış etkenlere karşı aşırı hassasiyet sonucu ortaya çıkar. Peki egzama nasıl geçer, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
Egzama, cildin iltihaplanmasıyla karakterize olan bir deri hastalığıdır. Genellikle kaşıntı, kızarıklık, kuruluk ve ciltte kabarcıklar veya su dolu lezyonlar gibi belirtilerle kendini gösterir.
EGZAMA BELİRTİLERİ
Egzama, cildin inflamasyonuyla karakterize olan bir durumdur ve çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Egzama belirtileri arasında şunlar bulunabilir:
Kaşıntı: Egzamanın en belirgin belirtilerinden biri kaşıntıdır. Kaşıntı, bazen yoğun ve rahatsız edici olabilir ve kişinin uyku düzenini etkileyebilir.
Kızarıklık: Egzama, cildin iltihaplanmasına neden olduğu için etkilenen bölgelerde kızarıklık görülebilir. Bu kızarıklık genellikle kaşıntı ile birlikte olur.
Kuruluk ve Pullanma: Egzama, cildin nem dengesini etkileyebilir, bu da cildin kurumasına ve pullanmasına neden olabilir.
Kabarcıklar ve Su Dolu Lezyonlar: Egzama bazen kabarcıklar veya su dolu lezyonlar şeklinde ortaya çıkabilir. Bu kabarcıklar genellikle kaşıntılıdır ve patladıktan sonra nemli yüzeyler bırakabilirler.
Kabuklanma ve Sızıntı: Egzama, cildin zarar görmesine ve tahriş olmasına neden olduğunda, etkilenen bölgelerde kabuklanma ve sızıntı görülebilir.
Cilt İncelmesi veya Kalınlaşması: Kronik egzama durumunda, cilt incelme veya kalınlaşma gösterebilir. Bu durum, cildin sürekli tahriş edilmesi sonucunda ortaya çıkabilir.
Bu belirtiler, egzama hastalığının farklı tiplerinde ve kişiden kişiye değişebilir. Egzama teşhisi ve tedavisi için bir dermatologa danışmak önemlidir.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Topikal Tedaviler: Topikal kortikosteroidler, egzama belirtilerini hafifletmek için sıkça kullanılır. Bunlar, ciltteki iltihabı ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olur.
Nemlendiriciler: Cildi nemli tutmak, egzama belirtilerinin yönetiminde çok önemlidir. Günde birkaç kez nemlendirici uygulamak, cildin kurumasını önler ve kaşıntıyı hafifletebilir.
Antihistaminikler: Özellikle kaşıntıyı azaltmak için antihistaminik ilaçlar reçete edilebilir.
Işık Terapisi (Fototerapi): Bazı şiddetli egzama vakalarında, ultraviyole ışık tedavisi kullanılabilir. Bu tedavi, cildin iltihaplanma reaksiyonunu azaltmaya yardımcı olur.
Oral ve Enjekte İlaçlar: Şiddetli egzama durumlarında, doktorlar oral kortikosteroidler veya immünosüpresif ilaçlar önerebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sıvı yağ kullanmayı kimse bilmiyormuş! Meğer yıllardır hep yanlış yapmışız
- B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!
- 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek
- Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye mühim tarihler geldi! Perşembe ve Cuma günü IBAN'a yatacak: 14.000, 16.250, 18.000 TL...
- EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2024 | "sonuç.osym.gov.tr" ÖSYM engelli memur atama kurası hangi tarihte? EKPSS açıklandı mı?
- Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamine Sahip: %99 Kalsiyum İçeren Besin
- Kolonya Yarayı Neden Yakar? Herkes Mikroplar Öldüğü İçin Sanıyordu, Meğer...
- Banyodaki Küf Kabusu Bitti! Çamaşır Suyu Olmadan Lekeleri Yok Edin!
- Aracı olan herkese yeni dönem: Trafik ışıklarında sistem değişiyor
- Padişahların bilinmeyen portreleri ortaya çıktı! Gördüklerinizi unutun: Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim...
- Seferberlik çıktı mı? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur? Seferberlik emri e-Devlet sorgulama ekranı...