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Vücuttaki kırıklar nasıl iyileşir? Kırık kemik ne kadar sürede kaynar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Vücuttaki kırıklar nasıl iyileşir? Kırık kemik ne kadar sürede kaynar?

Vücuttaki kırıkların iyileşme sürecinde, vitaminler ve minerallerin önemi büyüktür. Özellikle yaşlılarda sık görülen kırıkların iyileşme süreci genellikle daha uzun sürebilir ve bu süreci hızlandırmak için bazı önlemler alınabilir. İşte detaylar...

Vücuttaki kırıkların iyileşme süreci, kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kırığın yerine, ciddiyetine ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak iyileşme süreci uzayabilir veya kısalabilir.

KIRIK İYİLEŞMESİ NE KADAR SÜRER?

Kemik kırıkları yaş ve bünyeye göre değişiklik gösterir. Kırığın yeri ve çeşidine göre 40-70 gün sürer. Eğer büyük kemik kırıklığı varsa 100 günü bulabilir.

Uzmanlarında en çok tavsiye ettiği kelle paça çorbası içerisinde bol miktarda kollajen proteini ve kalsiyum bol miktarda bulunmaktadır.

Kırığın stabilizasyonu:

Kırık olan bölge ilk olarak stabilize edilmelidir. Bu genellikle alçı, splint veya metal plakalar gibi malzemeler kullanılarak yapılır. Stabilizasyon, kırığın yanlış yerde birleşmesini önler ve iyileşme sürecine yardımcı olur.

İnflamasyon aşaması:

Kırık oluştuğunda vücut hemen bölgeye kan akışını artırır ve inflamasyon süreci başlar. Bu, iyileşme sürecinin ilk adımıdır ve hasarlı dokunun temizlenmesi ve onarılması için gereklidir.

Yenilenme aşaması:

İkinci aşama, hasarlı dokuların yenilenmesiyle karakterizedir. Yeni kemik dokusu, kırık bölgede oluşmaya başlar ve kırık parçaları bir araya getirilir. Bu süreçte osteoblastlar adı verilen hücreler, yeni kemik dokusunu üretir.

Yeniden şekillendirme aşaması:

Bu aşama, yeni oluşan kemik dokusunun şekillendirilmesi ve güçlendirilmesiyle ilgilidir. Yeni kemik, kırık bölgesindeki eski kemik dokusuna benzer bir yapı kazanır ve güçlenir.

Kemiğin kuvvetlendirilmesi ve rehabilitasyon:

Kırığın iyileşmesinin son aşaması, kemiğin güçlendirilmesi ve rehabilitasyonudur. Bu süreçte fizik tedavi ve egzersizler kullanılır. Kırığın olduğu bölgenin hareket edilmesi, kemik dokusunun güçlenmesine ve esnekliğinin artmasına yardımcı olur.

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