Vücuttaki kırıklar nasıl iyileşir? Kırık kemik ne kadar sürede kaynar?

KIRIK İYİLEŞMESİ NE KADAR SÜRER?

Kemik kırıkları yaş ve bünyeye göre değişiklik gösterir. Kırığın yeri ve çeşidine göre 40-70 gün sürer. Eğer büyük kemik kırıklığı varsa 100 günü bulabilir.

Uzmanlarında en çok tavsiye ettiği kelle paça çorbası içerisinde bol miktarda kollajen proteini ve kalsiyum bol miktarda bulunmaktadır.

Kırığın stabilizasyonu:

Kırık olan bölge ilk olarak stabilize edilmelidir. Bu genellikle alçı, splint veya metal plakalar gibi malzemeler kullanılarak yapılır. Stabilizasyon, kırığın yanlış yerde birleşmesini önler ve iyileşme sürecine yardımcı olur.

İnflamasyon aşaması:

Kırık oluştuğunda vücut hemen bölgeye kan akışını artırır ve inflamasyon süreci başlar. Bu, iyileşme sürecinin ilk adımıdır ve hasarlı dokunun temizlenmesi ve onarılması için gereklidir.