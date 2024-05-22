22 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Cevizin faydaları nelerdir? Günde 3-4 adet ceviz tüketmenin yararı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
ABONE OL
Cevizin faydaları nelerdir? Günde 3-4 adet ceviz tüketmenin yararı...

Son yıllarda "süper besin" olarak tanımlanan ceviz, besin değerleri açısından zengin bir içeriğe sahip. Bu besin içerisindeki lifler, vitaminler, mineraller ve sağlıklı yağlar açısından oldukça zengin bir kaynak olarak dikkat çekiyor. Peki, cevizin faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Ceviz, sağlıklı yağ, protein ve lif kaynağı olarak bilinir ve birçok faydası vardır. Hem kilo dengesini sağlamaya yardımcı olurken hem de kalp ve kemik sağlığını iyileştiren etkilere sahiptir.

Lifler, Vitaminler ve Mineraller: Ceviz lif, omega-3 yağ asitleri, E vitamini, magnezyum, fosfor ve bakır gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Bu besin ögeleri, sindirim sağlığını destekler, hücrelere antioksidan koruma sağlar ve kemik sağlığını güçlendirir.

Kalp Sağlığı: Ceviz, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu yağ asitleri, kötü kolesterolü düşürerek kalp-damar hastalıklarının riskini azaltır.

Kilo Kontrolü: Ceviz, içerdiği sağlıklı yağlar ve lifler sayesinde tokluk hissini artırır ve açlık hissini azaltır. Bu nedenle, uygun miktarlarda tüketildiğinde kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Beyin Sağlığı: Ceviz, içerdiği omega-3 yağ asitleriyle beyin fonksiyonlarını destekler ve bilişsel yetenekleri artırabilir.

Antioksidan Etki: Ceviz, E vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengin olduğundan, vücudu serbest radikallere karşı korur ve hücresel hasarı azaltır.

Günde bir avuç kadar (yaklaşık 30 gram) ceviz tüketmek, genel sağlık için yeterli olabilir. Sağlıklı yağ oranının yüksek olması nedeniyle cevizin 100 gramında yaklaşık 674 kalori vardır. Ancak, cevizin yüksek kalori içeriği göz önünde bulundurulmalıdır. Kilo verme amacıyla tüketilecek ceviz miktarı, bireysel enerji ihtiyacı ve diğer besinlerle birlikte tüketilen toplam kalori miktarına bağlı olarak belirlenmelidir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör