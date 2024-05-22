Tuz tüketimine dikkat! Günde 5 gramdan az tüketirseniz...

Tuz tüketiminin azaltılması, kan basıncının düşürülmesi, inme, kalp damar hastalıkları ve böbrek hastalıkları riskinin azaltmasında en etkili yöntemlerden biri.

Günde 5 gramdan daha az tuz alımı inme riskini yüzde 23, kalp damar hastalıklarının genel hızını yüzde 17 azaltıyor. Pek çok Avrupa ülkesinde günlük tuz tüketimi 8-11 gram. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu miktarı günde 5 gram olarak öneriyor.

Fazla tuz tüketimi, sağlık açısından ciddi riskler taşıyan bir durumdur. Günlük tuz alımı, belirli bir miktarı aşarsa vücutta olumsuz etkilere yol açabilir. Yüksek tuz alımı, özellikle hipertansiyon (yüksek kan basıncı) riskini artırabilir ve kalp-damar hastalıkları, inme, böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, yüksek tuz tüketimi vücutta sıvı tutulmasına ve ödem oluşmasına da yol açabilir.

TÜRKİYE'DEKİ GÜNLÜK TUZ TÜKETİMİ...

Türkiye'de de yapılan SALTÜRK çalışması, günlük tuz tüketiminin 15 gram olduğunu gösteriyor. 2011 yılından itibaren uygulanan Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı sayesinde günlük kişi başı tuz tüketimi 10,2 grama düşmesine karşın hala önerilen miktarın 2 katı.