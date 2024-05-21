Terlemeyi anında kesen yöntem! Bir kullanımda etki ediyor...

Fakat uzman kontrolü dışında kullanmamak gerekir. Sebebi ise; asit kullanımının doğru şekilde planlanması gerekliliğidir. Glikolik asit kullanımı bazı riskleri beraberinde getirir. Diğer peeling asitleri gibi cildi tahriş edebilir; özellikle koltuk altı gibi ince ve yumuşak olduğu bölgelerde. Bu kızarıklık, pullanma ve hassasiyete neden olabilir.

Dr Garshick; "Bu bölgede kullanılabilecek maksimum glikolik asit konsantrasyonu %8 ila 10 arasındadır, ancak bu bile tahriş edici olabilir, dolayısıyla konsantrasyon ne kadar düşükse o kadar iyidir."

Ayrıca kullanıcıların ürünü bekletmemeleri, haftada en fazla bir veya iki kez uygulamaları öneriliyor. Dr Garshick, ürünü tek başına uygulamak yerine mümkünse glikolik asit içeren bir deodorant seçilebileceğini belirtti.