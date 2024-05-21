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Terlemeyi anında kesen yöntem! Bir kullanımda etki ediyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Terlemeyi anında kesen yöntem! Bir kullanımda etki ediyor...

Ter kokusu, pek çok kişinin günlük yaşamını etkileyen bir sorun olabilir ve bazen tek başına kullanılan deodorantlar bu sorunu çözmekte yetersiz kalabilir. Ancak bir doktorun paylaştığı basit bir yöntem, binlerce kişinin dikkatini çekti ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son zamanlarda, TikTok'ta düzenli olarak cilt bakımı ve hijyen ipuçları paylaşan Dr. Sina Ghadiri, koltuk altı kokusuyla başa çıkmak isteyenler için oldukça ilginç bir yöntem önerdi.

Kokuyu ortadan kaldırabilecek en iyi yöntemin "glikolik asit" olduğunu belirten Ghadiri, doğru kullanıldığında oldukça etkili olabileceğini belirtiyor.

Kullanıcılar işe yaradığına dair yorumlar yaparken, bazı insanlar bu asidi kullanmanın gereksiz olduğunu belirtiyor.

Dr Sina, deodorant kullanmakta yanlış bir şey olmadığını söyledi. Fakat bunu kontrol etmekte zorlanan insanlar için glikolik asit, etkili bir yöntem olabilir.

Glikolik asit, şeker kamışından elde edilen bir tür alfa hidroksi asittir (AHA). Aynı zamanda hiperpigmentasyon için de kullanılır ve etkili bir temizleyicidir.

Temizleme asidinin, ter oluşumunu durdurmaması nedeniyle deodorantın yerine kullanılması amaçlanmamıştır.

Dermatolog Dr. Marisa K. Garshick Today'e; Glikolik asidin, cildin pH'ını düşürerek ve kokuya neden olan bakterilerin hayatta kalmasını zorlaştırarak vücut kokusunu azaltmaya yardımcı olduğu düşünülüyor" açıklamasında bulundu.

Fakat uzman kontrolü dışında kullanmamak gerekir. Sebebi ise; asit kullanımının doğru şekilde planlanması gerekliliğidir. Glikolik asit kullanımı bazı riskleri beraberinde getirir. Diğer peeling asitleri gibi cildi tahriş edebilir; özellikle koltuk altı gibi ince ve yumuşak olduğu bölgelerde. Bu kızarıklık, pullanma ve hassasiyete neden olabilir.

Dr Garshick; "Bu bölgede kullanılabilecek maksimum glikolik asit konsantrasyonu %8 ila 10 arasındadır, ancak bu bile tahriş edici olabilir, dolayısıyla konsantrasyon ne kadar düşükse o kadar iyidir."

Ayrıca kullanıcıların ürünü bekletmemeleri, haftada en fazla bir veya iki kez uygulamaları öneriliyor. Dr Garshick, ürünü tek başına uygulamak yerine mümkünse glikolik asit içeren bir deodorant seçilebileceğini belirtti.

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