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Bu tarifle beliniz incecik olacak! Göbekte 1 gram yağ bırakmıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Bu tarifle beliniz incecik olacak! Göbekte 1 gram yağ bırakmıyor...

Kilo vermek isteyenler için doğru beslenme büyük önem taşır ve özellikle geç saatlerde tüketilen yiyecekler kilo alımını tetikleyebilir. Ancak sağlıklı seçimler yaparak bu durumu tersine çevirmek mümkündür. İşte karın yağlarını yok eden kür tarifleri...

Son zamanlarda popülerlik kazanan yoğurt kürü, sağlıklı yaşam ve zinde bir beden için mükemmel bir başlangıç olabilir. Bu kür, sindirim sisteminizi düzenlemek, bağırsak sağlığınızı desteklemek ve kilo verme sürecinizi hızlandırmak için harika bir seçenektir.

GÖBEK ERİTEN KÜR TARİFİ

Malzemeler:

1 limon

1 salatalık

Bir avuç maydanoz

1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

1 litre su

Hazırlık:

Limonu dilimleyin ve salatalığı ince dilimler halinde kesin.

Maydanozu yıkayın ve doğrayın.

Büyük bir sürahi veya kavanoz içerisine limon dilimleri, salatalık dilimleri, maydanoz ve rendelenmiş zencefili ekleyin.

Üzerine 1 litre su ekleyin.

Hazırladığınız karışımı gece boyunca buzdolabında bekletin.

Sabahları aç karnına bir bardak bu karışımdan için.

Yoğurt kürü, sindirim sistemini düzenlemek, bağırsak sağlığını desteklemek ve kilo verme sürecini desteklemek için kullanılan bir yöntemdir. İşte basit bir yoğurt kürü tarifi:

Malzemeler:

1 su bardağı doğal yoğurt (tercihen probiyotik içeren)

Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı tarçın

Hazırlık:

Doğal yoğurdu bir kaseye alın.

Üzerine yarım limonun suyunu sıkın.

Toz zerdeçal, toz zencefil ve tarçını yoğurdun üzerine ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın, homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Karışımı sabahları aç karnına veya öğünler arasında tüketin.

Bu yoğurt kürünü düzenli olarak tüketmek sindirim sistemini destekleyebilir, bağırsak sağlığını iyileştirebilir ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecine katkıda bulunabilir. Ancak, herhangi bir sağlık durumu veya hassasiyetiniz varsa, öncelikle bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

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