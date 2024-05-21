Göz altı morluklarını anında yok ediyor! Pahalı kremleri çöpe attıracak formül...

Yaşam tarzı da bu konuda önemli bir rol oynayabilir. Yeterince uyumadığımızda, vücudumuz enerji tasarrufu yapmaya çalışırken aşırı hızlanır. Bu genellikle cilt yüzeyinin altında sıvı birikmesi nedeniyle göz çevresinde şişlik veya torbalarla sonuçlanır.

Toz akarları, evcil hayvan kepeği, polen ve hatta bazı kozmetik ürünler gibi şeylerden kaynaklanan alerjiler veya tahriş edici maddeler gözlerinizde iltihaplanmaya neden olarak kızarıklık, şişkinlik ve koyu halkalara yol açabilir. Alerjilerin göz sorunlarınızın altında yatan neden olduğunu düşünüyorsanız, hangi alerjenlere tepki verdiğinizi belirlemeniz önemlidir, böylece gelecekte bunlardan kaçınmak için adımlar atabilirsiniz.

Son olarak, yaş da bir faktördür. Yaşlandıkça cildimiz doğal olarak kollajen ve elastikiyetini kaybetmeye başlar. Bu, kırışıklıkların, sarkan cildin ve hatta göz altı torbalarının artmasına neden olabilir. Göz çevresi yüzün diğer bölgelerine göre çok daha ince olduğu için bu yaşlanma süreci özellikle burada fark edilebilir.