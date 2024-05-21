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Küflenen peynirde 2 cm kuralı! Kıvamı böyleyse ağzınıza bile sürmeyin

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Küflenen peynirde 2 cm kuralı! Kıvamı böyleyse ağzınıza bile sürmeyin

Peynirlerin saklama koşullarına bağlı olarak hızla küflenmeye başlayabileceği gerçeği, tüketiciler için önemli bir bilgi. Besinlerin doğru şekilde muhafaza edilmesi, saklama koşullarına dikkat edilmesi ve son kullanma tarihine uyulması oldukça önemlidir. Ancak küflenme durumunda karşılaşıldığında çöpe atmadan önce bilinmesi gereken bazı kurallar var. İşte detaylar...

Peynirlerin doğru saklama koşulları sağlanmadığında hızla küflenmeye başlayabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, peynir çeşidine göre farklılık gösterebileceğini ve doğru yöntemlerle bu durumun önüne geçilebileceğini vurguluyor.

2 CM KURALI İSRAFI ÖNLÜYOR!

Ekmek, meyve veya diğer yiyeceklerin küflü bir şekilde tüketilmesi peynir küflenmesinden daha kötü bir sorundur. Evinizdeki sert ve yarı yumuşak peynirler küflendiyse uzmanlar hepsini çöpe atmamanız gerektiğini söylüyor. Bunun yerine her iki yüzeyinden 2 cm kadar keserek küfün peynirden atılmasını sağlayabilirsiniz. Kestikten sonra rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Ancak yumuşak peynirler bu şekilde değerlendirilmeyebilir. Fazla gözenekli yapıya sahip olan yumuşak peynir çeşitleri küfün yayılma oranı hakkında yanlış bilgiler verebilir. Bu nedenle küflenmiş yumuşak peyniri tüketmemek daha mantıklı olacaktır.

Rendelediğiniz, dilimlediğiniz peynir sert peynir olsa da, küflenme belirtisi gördüğünüzde atılması gerekebilir. Yüzey alanı, küflü bölgenin daha hızlı

Peynirleri doğru şekilde muhafaza ettiğinizden emin olun. Peynir, mümkün olan süre kadar dayanacaktır. Streç film, pişirme kağıdı gibi ürünlere sararak plastik kabın içerisine koyabilirsiniz. Ayrıca, son kullanma tarihine dikkat etmekte fayda var.

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