Küflenen peynirde 2 cm kuralı! Kıvamı böyleyse ağzınıza bile sürmeyin

2 CM KURALI İSRAFI ÖNLÜYOR!

Ekmek, meyve veya diğer yiyeceklerin küflü bir şekilde tüketilmesi peynir küflenmesinden daha kötü bir sorundur. Evinizdeki sert ve yarı yumuşak peynirler küflendiyse uzmanlar hepsini çöpe atmamanız gerektiğini söylüyor. Bunun yerine her iki yüzeyinden 2 cm kadar keserek küfün peynirden atılmasını sağlayabilirsiniz. Kestikten sonra rahatlıkla tüketebilirsiniz.