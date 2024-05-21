21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Bilimsel olarak kanıtlandı: Stres kansere yol açıyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
ABONE OL
Bilimsel olarak kanıtlandı: Stres kansere yol açıyor

Stres, insan yaşamının doğal bir parçasıdır ve pek çok insan zaman zaman bu durumu deneyimler. İş, okul, ilişkiler, mali durum veya sağlık gibi çeşitli alanlardan kaynaklanabilen stres, fiziksel, duygusal ve zihinsel etkilere neden olabilir, vücutta bir tepki olarak ortaya çıkabilir.

ABD'de yapılan araştırmada, stresin kanserli hücrelerin büyümesine ve yayılmasına neden olduğu tespit edildi. New York şehrindeki Cold Spring Harbor Laboratuvarı'ndan bir ekip, meme kanseri olan laboratuvar fareleri üzerinde araştırma yaptı.

Ekip, kronik stresin, nötrofil adı verilen beyaz kan hücrelerinin yapışkan ağlarının oluşumuna yol açtığını ve bunun kanser hücrelerinin dokuları istila etmesini kolaylaştırdığını belirledi.

Çalışmada fareler stres altına alındığında kanserin yayılma riski iki ila dört kat arttığı tespit edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör