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Tuzu az tüketmek birçok hastalık riskini önlüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Tuzu az tüketmek birçok hastalık riskini önlüyor

Sağlık Bakanlığı, günde 5 gramdan daha az tuz tüketiminin inme riskini yüzde 23, kalp damar hastalıklarının genel hızını ise yüzde 17 azalttığına, bu nedenle daha az tuz tüketilmesi gerektiğine işaret ediyor.

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