Kaliteli bir uyku için 8 yiyecek!

Bu yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesi, sağlıklı bir uyku düzeni sağlamak için yardımcı olabilir. Ancak herkesin vücut yapısı ve beslenme alışkanlıkları farklıdır, bu nedenle kişisel ihtiyaçlarınıza uygun bir beslenme programı belirlemek için bir uzmana danışmanız önemlidir.