Yumurta kabuğu neye iyi gelir? Cilde faydası...

Ev Hayvanları için Mineral Takviyesi: Yumurta kabuğu, evcil hayvanların diyetlerine kalsiyum takviyesi olarak eklenebilir. Özellikle kuşlar ve sürüngenler için faydalıdır.

Temizlik Malzemesi: İyice toz haline getirilmiş yumurta kabuğu, hafif bir aşındırıcı olarak kullanılabilir. Bulaşık deterjanı veya temizlik maddeleriyle karıştırılarak tezgahlar, lavabolar veya diğer yüzeylerin temizliğinde kullanılabilir.

Yumurta Kabuğu Sirkesi: Yumurta kabuğu sirkesi, mayalanmış yumurta kabuklarından elde edilir. Sirke, temizlik, cilt bakımı veya saç durulanması gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

Ancak, yumurta kabuğunun tüketilmeden önce iyice temizlenmesi ve öğütülmesi önemlidir. Ayrıca, tıbbi bir durumla ilgili herhangi bir tedavi veya takviye için bir uzmana danışmak her zaman önerilir.