Polen alerjisi nedir, belirtileri nelerdir?
Polen alerjisi, çevrede bulunan bitkilerin polenlerine karşı vücudun aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkan bir alerjik reaksiyondur. Bu alerjik reaksiyon, genellikle bahar aylarında polenlerin burun, gözler, ağız ve boğaz gibi mukozal yüzeylerle temas etmesiyle ortaya çıkar.
Polen alerjisi, çevrede bulunan bitkilerin polenlerine karşı vücudun aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkan bir alerjik reaksiyondur. Polen alerjisi genellikle bahar aylarında, bitkilerin çiçeklenme döneminde ortaya çıkar ve özellikle havadaki polen miktarının yüksek olduğu zamanlarda belirtiler daha yoğun olabilir. Peki polen alerjisi nasıl tedavi edilir, belirtileri nelerdir?
POLEN ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Polen alerjisi belirtileri şöyle sıralanabilir:
-Burun akıntısı,
-Burun kaşınması,
-Burun tıkanması,
-Hapşırma,
-Göz sıulanması,
-Göz kaşıntısı,
-Gözlerde şişme,
-Göz kanlanması,
-Öksürük,
-Astım.
Polen alerjisi olan kişiler için pratik öneriler:
-Dışarıdan eve geldiğinizde saçlarınızda biriken polenleri ortadan kaldırmak için yatmadan önce saçlarınızı yıkayın. Bu, polenlerin yastığınıza geçmesini ve solumanızı engelleyecektir.
-Polen mevsiminde pencerelerinizi tam açmayın. Özellikle yatak odanız bir pencerenin yanındaysa, gece pencereyi açık bırakmaktan kaçının. Araba yolculuklarında da camları kapalı tutun.
-Güneş gözlüğü, polenlerin havadaki dolaşımını engeller ve gözlerinizi korurken aynı zamanda polenlerin gözlerinize girmesini önler.
-Polen mevsiminin zirvede olmadığı zamanlarda, çamaşırlarınızı dışarıda güneşte kurutun. Güneşte kurudukça, havadaki polenler giysilere yapışır ve bu da alerji belirtilerini azaltabilir.
-Sigara içmek, alerjik reaksiyonları şiddetlendirebilir. Bu nedenle sigara içmekten kaçının.
-Klor, burun ve gözlerin mukoza zarlarına zarar verebilir. Bu nedenle polen mevsiminde yüzme havuzundan kaçının.
-Özellikle astımı olanlar açık havada egzersiz yapmaktan kaçınmalıdır, çünkü polenlerin yoğun olduğu ortamlarda solunum zorluğu yaşanabilir.
-Yaz aylarında polen konsantrasyonunun daha düşük olduğu deniz kenarını tercih edin. Çimenlerin tozlaşmasının zirvede olduğu dağ bölgelerinden kaçının.
Bu pratik öneriler, polen alerjisi olan kişilerin belirtilerini azaltmalarına yardımcı olabilir ve daha rahat bir yaz geçirmelerine olanak sağlayabilir.
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