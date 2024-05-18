Polen alerjisi nedir, belirtileri nelerdir?

-Polen mevsiminin zirvede olmadığı zamanlarda, çamaşırlarınızı dışarıda güneşte kurutun. Güneşte kurudukça, havadaki polenler giysilere yapışır ve bu da alerji belirtilerini azaltabilir.

-Sigara içmek, alerjik reaksiyonları şiddetlendirebilir. Bu nedenle sigara içmekten kaçının.

-Klor, burun ve gözlerin mukoza zarlarına zarar verebilir. Bu nedenle polen mevsiminde yüzme havuzundan kaçının.

-Özellikle astımı olanlar açık havada egzersiz yapmaktan kaçınmalıdır, çünkü polenlerin yoğun olduğu ortamlarda solunum zorluğu yaşanabilir.

-Yaz aylarında polen konsantrasyonunun daha düşük olduğu deniz kenarını tercih edin. Çimenlerin tozlaşmasının zirvede olduğu dağ bölgelerinden kaçının.

Bu pratik öneriler, polen alerjisi olan kişilerin belirtilerini azaltmalarına yardımcı olabilir ve daha rahat bir yaz geçirmelerine olanak sağlayabilir.