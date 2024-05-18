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Tarçınlı Türk kahvesi faydaları nelerdir? Metabolizmayı hızlandıran tarif...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024
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Tarçınlı Türk kahvesi faydaları nelerdir? Metabolizmayı hızlandıran tarif...

Türk kahvesi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar gelen ve Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan geleneksel bir kahve pişirme metodudur. Sağlık için sayısız faydaları olan kahve, aynı zamanda kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. İşte metabolizmayı hızlandıran tarçınlı kahve tarifi...

Türk kahvesi, dünya çapında ün kazanmış ve kendine özgü bir kimliği olan geleneksel bir içecektir. Tadı, köpüğü, kokusu ve pişirilişiyle öne çıkan Türk kahvesi, aynı zamanda ikram edilişi ve tüketilme şekliyle de özel bir geleneğe sahiptir. Bunun yanı sıra kahvenin yağ yakıcı özelliğini artırmak için tarçın kullanılmaktadır. Peki, tarçınlı Türk kahvesi nasıl yapılır?

Tarçınlı Türk kahvesinin vücuda 10 faydası...

-Metabolizmayı hızlandırır.

-Kan şekerini düzenler.

-Karbonhidratların sindirimini yavaşlatır.

-Tokluk hissi sağlar.

-Yağ hücrelerini yakar.

-Sindirim sistemini destekler.

-İyi hissetmenizi sağlar.

-Antioksidanları etkiler.

TARÇINLI TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 çay kaşığı toz tarçın

1 fincan su

Yapılışı:

Cezvenizi ocağa alıp içine 1 fincan su ekleyin. Üzerine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve 1 çay kaşığı tarçını ilave edip karıştırın. Ardından kahvenizi yavaş yavaş pişmeye bırakın. Kahvenin üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla fincanınıza alın. Daha sonrasında pişen kahvenizi de fincanınıza ekleyip servis edin. Afiyet olsun!

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