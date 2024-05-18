Tarçınlı Türk kahvesi faydaları nelerdir? Metabolizmayı hızlandıran tarif...

Türk kahvesi, dünya çapında ün kazanmış ve kendine özgü bir kimliği olan geleneksel bir içecektir. Tadı, köpüğü, kokusu ve pişirilişiyle öne çıkan Türk kahvesi, aynı zamanda ikram edilişi ve tüketilme şekliyle de özel bir geleneğe sahiptir. Bunun yanı sıra kahvenin yağ yakıcı özelliğini artırmak için tarçın kullanılmaktadır. Peki, tarçınlı Türk kahvesi nasıl yapılır?