En sağlıklı ekmek bakın hangisiymiş! Ne kepek, ne buğday...

Binlerce yıl geçmesine rağmen, ekmek hala sofralarımızın vazgeçilmez bir parçası ve en değerli besinlerden biri olarak varlığını koruyor. Ancak, sağlığımız için bazı tehlikeler de barındırıyor. Aşırı miktarda tüketildiğinde obezite ve diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açıyor. Peki en sağlıklı ekmek hangisi?