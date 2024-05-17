17 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kalp Krizine Kalkan Oluyor! Haftada 4 Gün Yeterli!

Giriş Tarihi: 17.05.2024
ABONE OL
Kalp Krizine Kalkan Oluyor! Haftada 4 Gün Yeterli!

Pennsylvania State University'den gelen müjdeli haber: Ceviz, kalp krizine karşı sihirli bir silah! Araştırmaya göre, haftada sadece bir avuç ceviz veya ceviz yağı tüketmek kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltıyor. İşte detaylar…

Pennsylvania State University'den Dr. Penny Kris Eterton'un önderliğinde yapılan araştırma, cevizin kalp ve damar sağlığı için mucizevi bir besin olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, bir avuç ceviz yedikten sadece 4 saat sonra kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde gözle görülür bir iyileşme kaydedildi.

Düzenli Ceviz Tüketiminin Faydaları:

1) Kalp krizi riskini yüksek oranda düşürür.

2) Kan damarlarının esnekliğini ve kan akışını artırır.

3) Kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürür.

4) Endotelyal hücreleri (kan damarlarını kaplayan hücreler) korur.

5) Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlar.

Ceviz Yağı da Faydalı:

Araştırmada sadece cevizin değil, ceviz yağının da kalp sağlığı için faydalı olduğu ortaya çıktı. Sadece 3 yemek kaşığı (51 g) ceviz yağı içmek bile kan damarlarının kondisyonunu 4 saat içinde iyileştirebiliyor. Ceviz yağı, özellikle damarların esnekliğinde önemli rol oynayan endotelyal hücrelerin sağlamlığı için çok faydalı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA