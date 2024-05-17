Kalp Krizine Kalkan Oluyor! Haftada 4 Gün Yeterli!

Pennsylvania State University'den Dr. Penny Kris Eterton'un önderliğinde yapılan araştırma, cevizin kalp ve damar sağlığı için mucizevi bir besin olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, bir avuç ceviz yedikten sadece 4 saat sonra kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde gözle görülür bir iyileşme kaydedildi.