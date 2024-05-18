Limonun şaşırtan faydası: Ayak altına tuzlu limon sürmek bakın ne işe yarıyor...
Dört mevsim tezgahları sarı renkle süsleyen limon, sadece salataların değil, birçok yemeğin de vazgeçilmez aromasıdır. Limon, hem kabuklarıyla hem de suyuyla inanılmaz bir lezzet sağlarken, sağlık açısından da mucizelere kapı aralıyor. Özellikle ayak altına sürülen limon o hastalığı yok ediyor. İşte limonun mucizevi etkisi...
Limon, sağlığa pek çok yönden katkı sağlayan bir besindir ve içeriğinde yüksek oranda C vitamini bulundurur. Son araştırmalar, limonun mucizevi faydalarını açığa çıkardı.İşte ayak topuğuna limon sürmenin faydası...
Topuk ve ayakların emiş gücü yüksek olduğu için bu bölgelere sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır. Limonu ayak altına sürmek, gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı ve öksürük başta olmak üzere birçok sağlık problemine iyi gelir.
Bir limonu ikiye bölüp tuza batırın ve ayak altlarınızı topuklarınızla birlikte ovalayın. Hem peeling etkisi gösterecek, hem de enfeksiyon ve toksinlerden arınmaya yardımcı olacaktır.
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