Limonun şaşırtan faydası: Ayak altına tuzlu limon sürmek bakın ne işe yarıyor...

Topuk ve ayakların emiş gücü yüksek olduğu için bu bölgelere sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır. Limonu ayak altına sürmek, gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı ve öksürük başta olmak üzere birçok sağlık problemine iyi gelir.