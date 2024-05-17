Faydası duyunca şaşıracaksınız! Tabağınızdaki yemekleri böyle tüketirseniz...
Beslenme sıralaması, kan şekeri seviyelerini dengede tutmanın önemini vurguluyor. Yapılan araştırmalara göre, sebzelerle başlayıp protein ve yağlarla devam etmek, ardından nişastalı ve şekerli gıdalara geçmek, kan şekeri seviyelerinde ani yükselmeleri önleyebilir. Bu beslenme şekli aynı zamanda tokluk hissini artırarak enerji seviyelerini sabit tuttuğu belirtiliyor. Peki, bu beslenme sıralaması nedir? İşte detaylar...
Yemeğinizi hangi sırayla yiyorsunuz hiç düşündünüz mü? Tabağınızda önce yeşillikleri (lif), sonra tavuğunuzu ve en son kızarmış patatesinizi tüketmenin yemek yeme isteğini azaltacağını, iltihaplanmayı azaltacağını ve sizi diyabetten korumaya yardımcı olacağı iddia ediliyor. Peki bilim bunu destekliyor mu?
BESİN SIRALAMASI NEDİR?
Fransız biyokimyacı Jessie Inchauspé, "Önce sebzeler, ikinci olarak proteinler ve yağlar, son olarak da nişastalar ve şekerler" dedi. Inchauspé, bu sırayla yemek yemenin kan şekerinde yarattığı ani yükselmeyi yüzde 75'e kadar azaltabileceğini iddia ediyor.
Inchauspé ayrıca diğer faydalar arasında çoğu insanın daha tok hissedeceğini, yemek sonrası enerji çöküşünden kaçınacağını (glikoz artışının ve ardından düşüşünün bir yan etkisi olabilir) ve şeker isteğini de önemli ölçüde azaltacağını söyledi ve ekledi: "Dürüst olmak gerekirse, bu çok kolay ve bir kazan-kazan, neden denemeyesiniz?"
ÖNCE SEBZE YİYİN!
Inchauspé, "Sebzeler lif içerir ve bu maddeyi yemeğin başında yemek bağırsağınızın üst kısmında bir ağ oluşturabilir. Bu ağ daha sonra yemek sırasında geri kalan yiyeceklerin emilimini yavaşlatır ve yiyebileceğiniz karbonhidratlardan gelen şeker moleküllerinin kan dolaşımınıza ulaşma hızını yavaşlatır. Sonuç mu? Aynı şeyi yemiş olsanız bile kan şekeri seviyeniz daha istikrarlı olur" diye açıkladı.
Beslenme uzmanı Dr. Federica Amati, karbonhidrattan önce lif açısından zengin sebzeler yemenin, liften önce karbonhidrat yemeye kıyasla daha küçük bir kan şekeri tepkisine yol açtığı görüşünde.
Amati, "Bir dilim beyaz ekmek yerseniz, glikoz seviyelerinizin yükseldiğini görebilirsiniz. Ancak ekmekten önce lif açısından zengin meyve veya sebze yerseniz, daha az bir artış fark edersiniz" dedi.
ARDINDAN PROTEİN VE YAĞ
Inchauspé, proteinlerin ve yağların sindiriminin de basit karbonhidratlardan daha uzun sürdüğünü söyledi, "Bunları patates ya da makarnadan önce tüketmenin kan şekeri seviyeleriniz üzerinde de faydaları olacaktır. Ama bence sebzeleri önce, karbonhidratları en son yemek bu işin en önemli yönü" ifadelerine yer verdi.
Amati ise ekledi: "Bu farklı gıdaları katı bir düzende yemeseniz bile, içerdikleri besinler yine de içinizde etkileşime girer ve metabolik tepkinizi etkiler. Hiçbir şey eklenmemiş bir kâse makarna yerseniz, sızma zeytinyağı (yağ oranı yüksek), fasulye (lif ve protein oranı yüksek) ve bazı sebzeler (lif oranı yüksek) eklediğinizden daha fazla kan şekeri artışı ve daha az besin çeşitliliği elde edersiniz."
KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR MU?
Inchauspé, "Denemek için harika bir fikir; çok kolay, ücretsiz ve kendinizi nasıl hissettiğinizi değiştirebilir" dedi.
Ancak Amati, insanların devam etmeden önce biraz daha temkinli olmalarını tavsiye etti, "Bu bazı insanlar için yararlı olabilir, daha tok hissetmelerine yardımcı olabilir ancak besinlerin sırasına odaklanmak yiyeceklerle sağlıksız bir ilişkiyi teşvik edebilir. Bence önemli olan takıntı haline getirmemek. Bu, büyük olasılıkla metabolik rahatsızlıkları olan insanlar için yararlı olacaktır ve bulmacanın yalnızca bir parçasıdır" diye uyardı.
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