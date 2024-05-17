Faydası duyunca şaşıracaksınız! Tabağınızdaki yemekleri böyle tüketirseniz...

BESİN SIRALAMASI NEDİR?

Fransız biyokimyacı Jessie Inchauspé, "Önce sebzeler, ikinci olarak proteinler ve yağlar, son olarak da nişastalar ve şekerler" dedi. Inchauspé, bu sırayla yemek yemenin kan şekerinde yarattığı ani yükselmeyi yüzde 75'e kadar azaltabileceğini iddia ediyor.

Inchauspé ayrıca diğer faydalar arasında çoğu insanın daha tok hissedeceğini, yemek sonrası enerji çöküşünden kaçınacağını (glikoz artışının ve ardından düşüşünün bir yan etkisi olabilir) ve şeker isteğini de önemli ölçüde azaltacağını söyledi ve ekledi: "Dürüst olmak gerekirse, bu çok kolay ve bir kazan-kazan, neden denemeyesiniz?"