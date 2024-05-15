Çinko alırken dikkat edilmesi gerekenler! Emilimi azaltıyor...

Çinko, saç, tırnak ve cilt sağlığının korunmasına yardımcı olur. Saç dökülmesini azaltabilir, tırnakların güçlenmesine katkıda bulunabilir ve cildin sağlıklı bir şekilde yenilenmesini destekleyebilir.

Çinko, kemik sağlığını destekleyerek kemik mineral yoğunluğunun artmasına yardımcı olabilir. Bu da osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltabilir.

Çinko, antioksidan özelliklere sahiptir ve serbest radikallerin vücuda verdiği zararları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu da hücresel yaşlanmayı geciktirebilir ve çeşitli hastalıkların riskini azaltabilir.

Göz Hastalıklarının Tedavisine Destek Olmak: Bazı araştırmalar, çinkonun göz sağlığını korumaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Özellikle yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının tedavisine destek olabilir.