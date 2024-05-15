Çinko alırken dikkat edilmesi gerekenler! Emilimi azaltıyor...
Çinko, vücut için hayati öneme sahip bir mineraldir ve sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Ancak çinko eksikliği veya fazlası, çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte çinko alımıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler...
Çinko, özellikle bağışıklık sistemi, cilt sağlığı, saç ve tırnak bakımı gibi birçok önemli fonksiyonda rol oynar. Peki, hangi besinlerde çinko var? İşte detaylar...
Çinko, saç, tırnak ve cilt sağlığının korunmasına yardımcı olur. Saç dökülmesini azaltabilir, tırnakların güçlenmesine katkıda bulunabilir ve cildin sağlıklı bir şekilde yenilenmesini destekleyebilir.
Çinko, kemik sağlığını destekleyerek kemik mineral yoğunluğunun artmasına yardımcı olabilir. Bu da osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltabilir.
Çinko, antioksidan özelliklere sahiptir ve serbest radikallerin vücuda verdiği zararları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu da hücresel yaşlanmayı geciktirebilir ve çeşitli hastalıkların riskini azaltabilir.
Göz Hastalıklarının Tedavisine Destek Olmak: Bazı araştırmalar, çinkonun göz sağlığını korumaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Özellikle yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının tedavisine destek olabilir.
ÇİNKO HANGİ BESİNLERDE VAR?
Çinko İçeren Meyveler: Muz, böğürtlen, çilek, Frenk üzümü. Çinko İçeren Sebzeler: Kuşkonmaz, ıspanak, brokoli, mantar. Çinko İçeren İçecekler: Kakao, kekik çayı, fesleğen çayı Çinko İçeren Kuruyemişler: Brezilya cevizi, kaju, badem, fındık. Çinko İçeren Diğer Gıdalar: Yumurta, kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri.
NE ZAMAN TAKVİYE ALINMALI?
Çinko sabah tok karnına alınmalı. Çinko, selenyum ve benzeri mineraller, yemeklerle etkileşime girerek emilimi azalan takviyeler olduğundan, yemeklerden en az 2 saat sonra, aralarında 1 er saat koyarak kullanabilirsiniz.
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