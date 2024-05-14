Su içerken dikkat! Böyle tüketmek iltihaba sebep oluyor...

Ancak, yemek esnasında susadığınızı hissederseniz, susuzluğunuzu gidermek için birkaç yudum içmenizde bir sakınca yoktur.

Yemekten yaklaşık bir saat sonra, en az bir bardak su içmek sindirilmiş besinlerin daha iyi emilmesine yardımcı olabilir.Bu, vücudunuzun sindirim sürecini destekleyerek daha iyi bir sindirim deneyimi sunabilir.

Güne başlamanın en iyi yollarından biri, uyanır uyanmaz ilk iş olarak bir bardak su içmektir.Uzun süre su içmemenin etkisiyle vücudunuz sabahları susuz kalabilir.Bu nedenle, kaybettiğiniz suyu geri almak için günün başlangıcında bir bardak su içmek önemlidir.