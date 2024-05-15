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1 kaşık zeytinyağına 1 tutam zerdeçal ekleyin! O hastalıktan eser kalmıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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1 kaşık zeytinyağına 1 tutam zerdeçal ekleyin! O hastalıktan eser kalmıyor...

Zerdeçal ve zeytinyağı, sağlık açısından faydalı olan iki değerli besindir. Ancak bu iki mucizevi besin bir araya geldiğinde, ortaya çıkan etki gerçekten dikkat çekici! Bir kaşık zeytinyağına eklenen bir tutam zerdeçal, adeta faydasını ikiye katlıyor.

Zeytinyağı, sağlıklı yağ asitleri bakımından zengin olmasıyla bilinirken, zerdeçalın güçlü anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri ile bilinir. Zeytinyağının sindirim sistemini düzenlemesi ve cilt sağlığını koruması, zerdeçalın ise iltihaplanmayı azaltması ve beyin sağlığını desteklemesi gibi birbirinden farklı faydaları bulunmaktadır.

AÇ KARNINA TÜKETİRSENİZ...

Sabahları bir kaşık tüketeceğiniz bu karışım sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur ve kabızlık vb. sindirim sorunlarının önlenmesini sağlar.

Üstelik bu karışımı yalnızca sabah aç karna tüketmenize gerek yok. Gün içerisinde yemeklerinize de ilave ederek faydalarından yararlanabilmeniz mümkün.

İŞTE FAYDALARI...

-Kalp sağlığını destekler.

-Antioksidan özelliklere sahiptir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Cilt sağlığını korur.

-Sindirimi iyileştirir.

-Anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

-Beyin sağlığını destekler.

-Karaciğer sağlığını korur.

-Kanser riskini azaltabilir.

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