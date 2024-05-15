1 kaşık zeytinyağına 1 tutam zerdeçal ekleyin! O hastalıktan eser kalmıyor...

AÇ KARNINA TÜKETİRSENİZ...

Sabahları bir kaşık tüketeceğiniz bu karışım sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur ve kabızlık vb. sindirim sorunlarının önlenmesini sağlar.

Üstelik bu karışımı yalnızca sabah aç karna tüketmenize gerek yok. Gün içerisinde yemeklerinize de ilave ederek faydalarından yararlanabilmeniz mümkün.