Uykudan önce 1 bardak süt için, bakın ne olacak...

Triptofan İçeriği: Süt, triptofan adı verilen bir amino asit kaynağıdır. Triptofan, vücutta serotonin ve melatonin gibi uyku düzenleyici hormonların üretimine yardımcı olabilir. Bu nedenle, süt içmek uyku öncesi rahatlama ve uykuya daha kolay dalma sürecine katkıda bulunabilir.

Sakinleştirici Etki: Süt, içerdiği proteinler ve karbonhidratlar sayesinde sakinleştirici bir etkiye sahip olabilir. Bu da uykuya dalma sürecini destekleyebilir.