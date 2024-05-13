MHRS onaylı randevu dönemi başladı! Randevusu olup gitmeyene kısıtlama uygulanacak! Saat 20.00 detayı...

AKSAKLIKLAR ORTADAN KALKIYOR

Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, AA muhabirine MHRS'de yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Uygulamanın hastalara randevu almada avantaj sağlayacağını belirten Yıldırım, "Hasta MHRS'den randevu aldığı zaman bir gün öncesinden 20.00'ye kadar bunu onaylaması gerekiyor. Eğer onaylamazsa randevu boşa düşüyor ve randevu aldığı saatten bir saat öncesine kadar yeni hastalara sıra verebiliyoruz. Yeni sistemle günlük olarak çok daha fazla hastamız randevu alarak hekime ulaşabilecek." dedi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine gelen hastalardan Mehmet Çetin ise uygulamayı beğendiğini söyledi.

Kurala herkesin uyması halinde aksaklık yaşanmayacağını vurgulayan Çetin, "Bazı aksaklıklar bu sistem sayesinde ortadan kalkacak. Uygulama güzel görünüyor. Herkes kurallara riayet etmeli. Bu sayede daha kolay randevu bulacağız ve sağlık sorunlarımızı giderebileceğiz." diye konuştu.

Gülten Uskan da uygulama sayesinde ihtiyacı olan hastaların hızlı şekilde randevu bulup muayene olabileceğini ifade etti.