MHRS onaylı randevu dönemi başladı! Randevusu olup gitmeyene kısıtlama uygulanacak! Saat 20.00 detayı...
Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi başladı. Hayata geçirilen uygulama hastaları memnun ederken yeni dönemde hastalar, randevu tarihinden bir gün önce ya onay verecek ya da gelemeyeceğini bildirmek zorunda olacak. İşte detaylar...
Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi bugünden itibaren başladı. Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.
SAAT 20.00'YE KADAR ONAY ŞART
Yeni uygulamayla, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekecek. Onay işlemi de randevu alınan kanallar üzerinden yapılacak.
Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek, herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.
15 GÜN KISITLAMA
Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.
Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak, bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.
Bugünden itibaren, hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.
Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.
AKSAKLIKLAR ORTADAN KALKIYOR
Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, AA muhabirine MHRS'de yeni bir dönemin başladığını ifade etti.
Uygulamanın hastalara randevu almada avantaj sağlayacağını belirten Yıldırım, "Hasta MHRS'den randevu aldığı zaman bir gün öncesinden 20.00'ye kadar bunu onaylaması gerekiyor. Eğer onaylamazsa randevu boşa düşüyor ve randevu aldığı saatten bir saat öncesine kadar yeni hastalara sıra verebiliyoruz. Yeni sistemle günlük olarak çok daha fazla hastamız randevu alarak hekime ulaşabilecek." dedi.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine gelen hastalardan Mehmet Çetin ise uygulamayı beğendiğini söyledi.
Kurala herkesin uyması halinde aksaklık yaşanmayacağını vurgulayan Çetin, "Bazı aksaklıklar bu sistem sayesinde ortadan kalkacak. Uygulama güzel görünüyor. Herkes kurallara riayet etmeli. Bu sayede daha kolay randevu bulacağız ve sağlık sorunlarımızı giderebileceğiz." diye konuştu.
Gülten Uskan da uygulama sayesinde ihtiyacı olan hastaların hızlı şekilde randevu bulup muayene olabileceğini ifade etti.
KIRKLARELİ
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Türkyılmaz, Onaylı Randevu Sistemi ile sağlık hizmetleri kapasitesinin daha verimli kullanılmasının sağlanacağını, hastanelere ve hekimlere erişimin daha etkin hale geleceğini kaydetti.
Muayene randevusu oluşturarak onaylamayan kişilerin randevularının sistem üzerinden otomatik iptal edileceğini dile getiren Türkyılmaz, şöyle devam etti:
"Hastanelere ve hekimlere daha kolay ulaşabilmek ve zamanı doğru kullanabilme imkanı sunmak amacıyla yeni uygulama başlatıldı. Kapasitenin daha verimli kullanılmasını sağlayacağını ön görüyoruz. Hizmet bekleyen hastaların erişiminin kolaylaşacağını düşünüyoruz bu sayede. Randevu tarihinden bir gün önce akşam 20.00'ye kadar internet sitesi, mobil uygulama ya da ALO 182'den hastanın oluşturduğu randevuyu onaylamasını bekliyoruz. Onaylamazsa gelmeyeceği anlamına geliyor. Onaylar ise ertesi gün randevu saatinde muayene hizmetini alabilecektir. Hastamız muayene olacağı tarihten önceki 48 saat içerisinde randevu aldıysa tekrar onay yapmasına gerek kalmaksızın randevu saatinde muayene olabilecek."
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine muayene olmak amacıyla müracaat eden Mesut Avcı da yeni sistemin çok faydalı olacağını düşündüğünü anlattı.
Randevu oluşturarak gitmeyenlerin diğer hastaların da haklarını engellediğine işaret eden Avcı, MHRS üzerinden randevusunu onaylayarak hastaneye geldiğini, yeni sistemde hiçbir sorun yaşamadığını söyledi.
Mustafa Bil de güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Bir gün öncesinde randevuyu onaylayarak geleceğinizi teyit ediyorsunuz. Böylece diğer hastaların da haklarına girmemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da MHRS'nin telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazandığını, yeni sistemle hekimler ve hastaların vakitlerini daha verimli kullanabileceğini dile getirdi.
Randevusunu onaylayıp gelmeyen hastaların 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacağını anımsatan Kalkan, "Yapılan çalışmalarda, geçtiğimiz yıllarda randevu alıp muayeneye gelmeyen hastalarımızın MHRS'yi kullanan hastaların yüzde 30'unu oluşturduğu tespit edildi. Yeni sistemde randevuların iptal edilmesinin ardından boşalan kapasite, bekleyen hastalar için kullanılacak." şeklinde konuştu.
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