Diyet yaparken sağlığınızdan olmayın! Geç saatte yiyebileceğiniz besinler...

Hindi: Hindi, triptofan ve sağlıklı protein deposudur. Tavuk etine nazaran daha kolay sindirilir ve gece için ideal bir seçenektir.

Sebzeli Humus: Nohut temelli olan humus, B6 vitamini bakımından zengindir ve serotonin sentezi için önemlidir. Salatalık, kabak veya havuç gibi sebzelerle birlikte tüketildiğinde lezzetli ve doyurucu bir atıştırmalık haline gelir.

Bu besinler, yatmadan önce hafif bir şekilde tok hissetmenize ve rahat bir uyku çekmenize yardımcı olabilir. Ancak herkesin metabolizması farklı olduğundan, kişisel tercihlerinizi ve vücudunuzun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak seçim yapmanız önemlidir.