Adını kimse bilmiyor! Meğerse C vitamini bombasıymış...
C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlü bir destekçisi olarak bilinen önemli bir vitamin kaynağıdır. Özellikle meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunan bu vitamin, vücut için birçok fayda sağlar. Serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önler ve hücrelerin sağlığını korur. İşte yüksek C vitamini içeren mucize besin...
Son dönemin en popüler meyvelerinden biri olan Açerola kirazı, sağlık açısından faydalarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca aserola meyvesi veya Barbados kirazı olarak da bilinen bu meyve, kilo vermeyi de kolaylaştırıyor.
Barbados kirazı, ılıman iklimlerde yetişen ve kiraza benzeyen küçük kırmızı meyveleriyle bilinen bir meyve türüdür. Amerika, Orta Amerika ve Karayipler gibi bölgelerde bulunur.
Özellikle Meksika, Güney Teksas, Brezilya'nın Bahia bölgesi ve Küçük Antiller bölgesi gibi yerlerde yetiştirilir. Bu meyve, sulu ve tatlı bir lezzete sahip olmakla birlikte, hafif bir acılığı da vardır.
KİLO VERMEYE YARDIMCI
Aserola tozu ise doğal ve organik tarımla elde edilen bu meyvenin toz hale getirilmesiyle elde ediliyor. Bu tozun meyvesine göre daha uzun süre raf ömrü oluyor. Smoothieler, meyve suları ve shake karışımlarında kullanılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kahve lekesini anında yok eden sihirli malzeme!
- Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi transfer çalımı! Kapı gibi stoper yolda
- Osmanlı sarayının gizli lezzeti: Çin’den gelen enerji kaynağı kebap! Tek lokması...
- 2024 Kamuda tasarruf paketi:100 milyarlık hedef ve maddeler! Ulaşım, araç, kamu... Hangi kalemlerde kesinti olacak?
- Emekliye 3 formüllü temmuz ayarı! 4A, 4B, 4C'liye zamlı maaş tablosu meydana çıktı: 10.000, 12.350, 15.000 TL alana...
- Öğretmen il içi tayin başvuruları ne zaman başlayacak? Öğretmen mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır?
- Bugün okul var mı, yok mu? 13 Mayıs Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? MEB Valilik açıklamaları...
- Schengen nedir, nasıl alınır? 2024 Schengen Vizesi ücreti ne kadar, kaç TL? Schengen almak için gerekli belgeler...
- Türkiye'nin doğa harikası ilçeleri 10'luk liste tepeden tırnağa değişti
- 30 saniyede gizli saati bulabilecek misin? Bu optik illüzyon IQ testini sadece dahi beyinler çözebiliyor!
- Para transferinde yeni sistem! Artık daha basit: IBAN havale EFT FAST
- Fatih Sultan Mehmet’in 5 asırlık gizemi! Tüm bildiklerinizi unutun: Meğer cihan padişahı…