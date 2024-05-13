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Adını kimse bilmiyor! Meğerse C vitamini bombasıymış...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Adını kimse bilmiyor! Meğerse C vitamini bombasıymış...

C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlü bir destekçisi olarak bilinen önemli bir vitamin kaynağıdır. Özellikle meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunan bu vitamin, vücut için birçok fayda sağlar. Serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önler ve hücrelerin sağlığını korur. İşte yüksek C vitamini içeren mucize besin...

Son dönemin en popüler meyvelerinden biri olan Açerola kirazı, sağlık açısından faydalarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca aserola meyvesi veya Barbados kirazı olarak da bilinen bu meyve, kilo vermeyi de kolaylaştırıyor.

Barbados kirazı, ılıman iklimlerde yetişen ve kiraza benzeyen küçük kırmızı meyveleriyle bilinen bir meyve türüdür. Amerika, Orta Amerika ve Karayipler gibi bölgelerde bulunur.

Özellikle Meksika, Güney Teksas, Brezilya'nın Bahia bölgesi ve Küçük Antiller bölgesi gibi yerlerde yetiştirilir. Bu meyve, sulu ve tatlı bir lezzete sahip olmakla birlikte, hafif bir acılığı da vardır.

KİLO VERMEYE YARDIMCI

Aserola tozu ise doğal ve organik tarımla elde edilen bu meyvenin toz hale getirilmesiyle elde ediliyor. Bu tozun meyvesine göre daha uzun süre raf ömrü oluyor. Smoothieler, meyve suları ve shake karışımlarında kullanılıyor.

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