Bal ve himalaya tuzunun bilinmeyen faydası! 2’sini karıştırıp yerseniz...

Her iki malzeme de sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak dengeli bir şekilde tüketilebilir. Ancak, herhangi bir sağlık durumu veya özel diyet gereksinimleri varsa, bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Ayrıca, balın aşırı tüketimi şeker içeriği nedeniyle kan şekeri seviyelerini etkileyebilir, bu yüzden dikkatli olmak önemlidir.