Bebeğinizin ateşini hızlıca düşürmenin yollarını biliyor musunuz? Panik yapmayın! İşte takip etmeniz gerekenler

Bebeğinizin ateşi çıktığında endişelenmek doğaldır. Ateş, enfeksiyonla savaşan bağışıklık sisteminin bir göstergesidir ve genellikle 3 gün içinde kendiliğinden düşer.

Ancak, ateşli bir bebek huzursuz olabilir ve uyku sorunu yaşayabilir. Bu nedenle, ateşi düşürmek ve bebeğinizin rahatlamasına yardımcı olmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var.