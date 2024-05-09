Uzun yaşamın sırrı bulundu! 1 tane yiyen 100 yaşını garantiliyor!

Mor tatlı patates, sadece düşük kalorili olmakla kalmayıp aynı zamanda birçok vitamin ve mineral kaynağıdır. A vitamini, B vitaminleri, C ve E gibi antioksidanlar, potasyum ve lif gibi besin öğeleri, sağlıklı bir yaşam için gereken önemli bileşenlerdir.