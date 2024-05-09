65 yaş üstü ve kanser hastaları hariç herkese onay sistemi geliyor! MHRS randevu sisteminde yeni dönem başlıyor
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yeni sistem pazartesi gününden itibaren hayata geçirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları hariç herkese randevu onay sistemi getiriliyor. İşte yeni sistemin detayları…
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sisteminde yeni bir dönem başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada hastane randevu onay sistemine geçiş yapılacağını açıkladı. Söz konusu sistem pazartesi günü itibari ile başlayacak. Peki bu hastane randevu onay sistemi nedir? İşte detaylar…
MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ (MHRS) ONAY SİSTEMİ GELİYOR!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre hastane randevusu alanlara onay sistemi getirilecek. Uygulama pazartesi gününden itibaren başlayacak.
Yeni uygulama kapsamında randevu alan hasta randevu gününden bir gün öncesinde akşam saat 8'e kadar randevusuna onay vererek gelip gelmeyeceğini belirtecek. Bu sayede randevusuna gelmeyecek hastanın yerine sırada bekleyen hasta randevu alabilecek ve tedavi imkanından yararlanabilecek.
Söz konusu onay sisteminden iki hasta grubu istisna tutulacak. 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları onay prosedürüne dahil olmadan hastaneye randevusu dahilinde gidebilecek.
ÖNCEDEN TALEP BIRAKAN HASTALARA ULAŞILACAK!
Onaylı randevu sistemi hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece randevu sadakatsizliği sebebiyle şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda sistemden randevu alamayıp talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik talep bırakan hastalarda olacak.
RANDEVUYA GİDİLMEZSE VEYA İPTAL EDİLMEZSE NE OLUR?
MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Ayrıca aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak.
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