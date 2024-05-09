65 yaş üstü ve kanser hastaları hariç herkese onay sistemi geliyor! MHRS randevu sisteminde yeni dönem başlıyor

RANDEVUYA GİDİLMEZSE VEYA İPTAL EDİLMEZSE NE OLUR?

MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Ayrıca aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak.