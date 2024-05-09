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Pişirirken asla dağılmayacak! Lokum gibi yaprak sarması tarifi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Pişirirken asla dağılmayacak! Lokum gibi yaprak sarması tarifi...

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan yaprak sarmasının yeri tartışılmazdır. Ancak, hem sarma hem de pişirme esnasında dikkat edilmesi gerekiyor. Yaprak sarmasına ekleyeceğiniz o malzeme pişirirken dağıtmıyor ve lezzetini artırıyor. İşte tarifi...

Yaprak sarması yaparken, belki de en çok düşündürücü detay yaprakların durumudur. Her yaprak aynı olmadığı için sarma yapmanın lezzeti de değişkenlik gösterebilir. Ancak, bu yöntemle sert olan yapraklar bile adeta lokum gibi yumuşacık olacak.

LOKUM GİBİ OLACAK!

Yaprak sarması yaparken en önemli detay kullandığınız yapraklardır. Eğer taze yaprak kullanacaksanız, yaprakların acısını almak adına kaynar suda 2-3 dakika boyunca haşlayın ve ardından soğuk suya koyarak yapraklarınızı şoklayın.

Eğer salamura yaprak kullanmayı tercih edecekseniz sarma işlemine başlamadan önce yaprakların tuzunu almak için bol su ile iyice yıkadıktan sonra sarma işlemine başlayabilirsiniz.

Sardığınız yaprakların sert olduğunu fark ettiğinizde sarmaktan vazgeçmenize ya da lezzet açısından kötü olacağına dair korkularınızı bu yöntemle rafa kaldıracaksınız.

Sarma işlemi bittikten sonra tencereye dizilen sarmaların üzerine yaklaşık bir bardağa eşit olan 2 adet limondan elde edilen limon suyunu sarmalarınızı üzerine dökmeniz yapraklarınızı yumuşacık yapacak ve adeta lokum gibi sarmalara sahip olmanızı sağlayacak.

Limon suyunun asidik özelliği sayesinde, yaprakların sert liflerini yumuşatarak, hem pişme süresini kısaltır hem de yaprakların lezzetini artırıcı özellik elde etmenize olanak sağlayacak.

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