Temizlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Kulak çubuğunun zararları...

Kulak kirine neden ihtiyacımız var?

Kulak kirinin kulağın işleyebilmesi için önemli bir rolü vardır ve bu sebeple ondan kurtulmaya çalışmak bir hatadır. Kulaklarımız kendi kendilerini temizleyebilen bir yapıdadırlar ve dolayısıyla onları temizlemek için ekstra bir çaba harcamamız gereksizdir. Yukarıda belirttiğimiz gibi kulak kiri bakteri ve böceklerin kulak kanallarına girmesini önler. Aynı zamanda kulağımızın kurumasını ve kaşıntıya neden olmasını önleyen en iyi doğal yağlayıcıdır.

Temizleme çubukları ağrıya neden olursa ne yapmalı?

Temizleme çubukları ağrıya neden olursa ne yapmalı? Ağrı ilk başta ciddi değilse ve bunun katlanılabilir olduğunu düşünüyorsanız, reçetesiz ağrı kesiciler almayı deneyebilirsiniz. Bununla birlikte, ağrı devam ederse ve sonrasında buna boğuk işitme veya kulak çınlaması eşlik ediyorsa, bir doktora görünmelisiniz. Ciddi bir kulak yaralanması olabilir.