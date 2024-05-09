Kozmetik ürünlerinden daha etkili! Egzamadan selilüte her şeyi gideriyor...

Katran sabunu, doğal içeriği ve cilt üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ancak, her cilt tipine uygun olmayabilir ve bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, kullanmadan önce bir dermatolog veya uzmana danışmak önemlidir.