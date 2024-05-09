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Faydasını duyunca markete koşacaksınız! Vücuttaki zehri söküp atıyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Faydasını duyunca markete koşacaksınız! Vücuttaki zehri söküp atıyor...

Susamdan elde edilen tahin, düzenli ve doğru miktarda tüketildiğinde vücudu birçok hastalığa karşı koruyor. Hem tatlılarla hem de kahvaltılarda pekmezin yanında keyifle tüketilen tahin, sadece lezzetli değil, aynı zamanda besleyici özelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte tahinin bilinmeyen faydaları...

Tahin, vücut için önemli olan birçok besin öğesini içerir. Özellikle lif, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengindir. Bu bileşenler sindirim sistemi sağlığını destekler, enerji sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yüksek Besin Değeri: Tahin, protein, lif, sağlıklı yağlar ve birçok mineral içerir. Özellikle kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum bakımından zengindir.

Kalp Sağlığını Destekler: İçerdiği sağlıklı yağlar ve mineraller sayesinde tahin, kalp sağlığını destekler ve kalp-damar hastalıklarının riskini azaltabilir.

Kemik Sağlığını Korur: Tahin, kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltabilir.

Demir İhtiyacını Karşılar: Özellikle vejetaryenler için önemli olan demir minerali, tahin sayesinde alınabilir.

Kan Şekeri Kontrolüne Yardımcı Olur: Tahin, protein ve lif içeriği sayesinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir.

Enerji Kaynağıdır: İçerdiği sağlıklı yağlar ve proteinlerle enerji verir, tokluk hissini destekler.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: İçerdiği antioksidanlar ve besin öğeleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur.

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