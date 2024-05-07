Yeşil mercimeğin suyunu sakın dökmeyin! Faydasına inanamayacaksınız…

Düşük glisemik indekse sahip olan mercimek suyu, kan şekerinizi ani dalgalanmalara neden olmadan dengede tutabilir. Böylece kalp ve damar hastalıkları riski azalır.

İçerisinde bolca demir barındıran mercimek, demir alımınızı artırabilir ve buna bağlı olarak daha enerjik hissetmenizi de sağlayabilir.