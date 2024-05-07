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Yeşil mercimeğin suyunu sakın dökmeyin! Faydasına inanamayacaksınız…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Yeşil mercimeğin suyunu sakın dökmeyin! Faydasına inanamayacaksınız…

Çoğu ev hanımı yeşil mercimeği pişirirken, kaynatma işlemi sonrasında suyunu lavaboya süzme eğilimindedir. Ancak, bu işlem sırasında mercimeğin suyuna bıraktığı faydalı besin maddeleri de bu şekilde kaybolmaktadır. İşte mercimeğin suyunu değerlendirmeniz için pratik yöntem!

Birçok kişi yeşil mercimeği pişirirken, kaynattıktan sonra oluşan suyu genellikle dökmektedir. Ancak, yeşil mercimeğin kaynatma suyu, içerdiği birçok farklı besin öğesiyle oldukça değerlidir ve sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir.

SUYUNU SAKIN DÖKMEYİN!

Mercimek suyunu dökmek yerine çay şeklinde tükettiğinizde, beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışabilmesi için destekleyici bir görev üstlenir. Temel vitamin ve mineralleri düzgün bir şekilde alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Aynı zamanda sindirim sistemi içinde faydalı olan mercimek suyu sindirim sisteminizin etkili bir şekilde çalışmasını destekleyecektir.

Düşük glisemik indekse sahip olan mercimek suyu, kan şekerinizi ani dalgalanmalara neden olmadan dengede tutabilir. Böylece kalp ve damar hastalıkları riski azalır.

İçerisinde bolca demir barındıran mercimek, demir alımınızı artırabilir ve buna bağlı olarak daha enerjik hissetmenizi de sağlayabilir.

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