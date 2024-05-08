Kolesterolün ilacı meğer buymuş! Tıkanan damarları tek seferde açıyor...

Yeşil Çay ve Sarımsak: Kolesterolü Dengeliyor, Sağlığı Koruyor!

Yeşil çay ve sarımsak, sağlık için pek çok faydasıyla bilinirken, yapılan araştırmalar bu iki doğal ürünün kolesterolü dengede tutmada önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.