Terlik giyerken 2 kere düşüneceksiniz! Meğer o hastalıklara sebep oluyormuş…

Her evde bulunan ve çoğu kişinin de giymeden yapmadığı ev terlikleri adeta evlerin vazgeçilmezleri konumundadır. Özellikle de kış aylarında ayaktan hiç çıkmayan bu terlikler sanıldığı kadar hastalıklardan koruyor olabilir mi?

Ayaklarınızı sıcak tutmasının yanı sıra, hijyen sağladığı da düşünülen terlikler sağlık için gerçekten faydalı mı? Tam da bu noktada Ayak Hastalıkları Uzmanı Christophe Champs, evde sürekli terlik giymenin zararlarını bir bir anlattı.