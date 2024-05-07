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Ellerimiz neden suda buruşuyor? Sebebi bakın neymiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Ellerimiz neden suda buruşuyor? Sebebi bakın neymiş...

Banyoda, denizde veya havuzda suyun içinde uzun süre kaldığınızda parmaklarınızın buruştuğunu fark ettiniz mi? Bu durum herkesin kafasını kurcalayan bir soruydu. Ancak, neden kaynaklandığına dair net bir cevap bulunamamıştı. İşte, parmakların suda buruşmasının asıl sebebi...

Birçoğumuzun deneyimlediği gibi, fazla suya maruz kaldığımızda ellerimiz ve ayaklarımız hızla buruşmaya başlar. Yıllardır bu durumun cildin suyu emmesi ve şişerek bükülmesi sonucu olduğu düşünülüyordu. Ancak, daha yakın zamanlarda yapılan bir araştırma, bu durumun arkasında farklı bir gerçeğin yattığını ortaya koydu.

Meğer parmaklar buruştuğunda...

Cildinizin suyun altında bir süre kaldıktan sonra buruşmasının temel nedeni aslında evrimsel bir adaptasyon sürecinden kaynaklanır.

Su ile temas eden parmaklarınızın buruşmasının nedeni suyun cildinizi yumuşatması değil, sinir sistemi tarafından kontrol edilen aktif bir sürecin doğru işlediğinin göstergesi.

Yani parmaklarınızın buruşuyor olması sinir sisteminizde herhangi bir sorun olmadığının bir göstergesi oluyor. Küçük bir örnek verecek olursak, parmağınızı kestikten sonra suyun altına koyduğunuz anda parmağınızın kesilen kısmında bir tahribat olduğundan sinir sistemi orada aktif bir çalışma gösteremediğinde buruşma da meydana gelmez.

Parmaklarınızın buruşmasını yönetimi ise tamamen otonom sinir sisteminizin en belirgin olan parçalarından biri. Ayrıca parmaklarınızın buruşmasındaki en önemli ayrıntı ise daha iyi tutunmayı sağlaması.

Daha iyi tutunma ise özellikle duş sırasında şampuan, duş jeli ya da herhangi farklı bir nesneyi tutmak istediğinizde yüzeyleri ıslak olduğunuzda elinizden kayabilecekken buruşan parmaklarınız sayesinde bu kayma sorunu ortadan kalkar ve ıslak yüzeyli cisimleri daha rahat bir şekilde tutmanıza olanak tanır.

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