Ellerimiz neden suda buruşuyor? Sebebi bakın neymiş...

Parmaklarınızın buruşmasını yönetimi ise tamamen otonom sinir sisteminizin en belirgin olan parçalarından biri. Ayrıca parmaklarınızın buruşmasındaki en önemli ayrıntı ise daha iyi tutunmayı sağlaması.

Daha iyi tutunma ise özellikle duş sırasında şampuan, duş jeli ya da herhangi farklı bir nesneyi tutmak istediğinizde yüzeyleri ıslak olduğunuzda elinizden kayabilecekken buruşan parmaklarınız sayesinde bu kayma sorunu ortadan kalkar ve ıslak yüzeyli cisimleri daha rahat bir şekilde tutmanıza olanak tanır.