Sakın çöpe atmayın! Soğan ve sarımsağı böyle tüketirseniz...
Soğan ve sarımsak, yemeklerimize lezzet katan ve sağlık açısından birçok faydası bulunan besinlerdir. Ancak, genellikle yemek hazırlarken bu sebzelerin kabuklarını atarız. Oysa ki, bu kabuklar da birçok yararlı özellik içerir ve atılmadan önce değerlendirilebilir. İşte sarımsak ve soğan kabuklarının kullanım alanları...
Çorbalar için çeşni yapın: Soğan ve sarımsak kabuklarını çorbalarınıza lezzetli ve sağlıklı bir çeşni olarak kullanabilirsiniz. Kaynattıktan sonra kabukları ayıklayarak çorbanızı hazırlayabilirsiniz.
Baharat karışımına ekleyin: Kurutulmuş soğan ve sarımsak kabuklarını baharat karışımı yaparak yemeklerinize lezzet katmak için kullanabilirsiniz.
Kaşıntılar için tonik olarak kullanın: Soğan ve sarımsak kabukları iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Sıcak suda demleyerek elde edilen suyu kaşıntıları olan bölgelere sürebilirsiniz.
Bitkileri canlandırıcı etkisi: Kaynatılmış soğan ve sarımsak kabuklarını bitkilerinizi sulamak için kullanabilirsiniz. Bitkilerin yapraklarına sıkarak daha canlı görünmelerini sağlayabilirsiniz.
Kumaş boyası yapın: Mor soğan kabuklarını kaynatarak elde ettiğiniz suyu doğal kumaş boyası olarak kullanabilirsiniz.
Detoks suyu hazırlayın: Soğan kabuklarını kaynatarak detoks etkisi yaratan bir çay hazırlayabilirsiniz. İçerisinde bulunan vitaminler vücudunuz için faydalı olacaktır.
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