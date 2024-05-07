Sakın çöpe atmayın! Soğan ve sarımsağı böyle tüketirseniz...

Çorbalar için çeşni yapın: Soğan ve sarımsak kabuklarını çorbalarınıza lezzetli ve sağlıklı bir çeşni olarak kullanabilirsiniz. Kaynattıktan sonra kabukları ayıklayarak çorbanızı hazırlayabilirsiniz.

Baharat karışımına ekleyin: Kurutulmuş soğan ve sarımsak kabuklarını baharat karışımı yaparak yemeklerinize lezzet katmak için kullanabilirsiniz.

Kaşıntılar için tonik olarak kullanın: Soğan ve sarımsak kabukları iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Sıcak suda demleyerek elde edilen suyu kaşıntıları olan bölgelere sürebilirsiniz.