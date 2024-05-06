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Mayam yok diye üzülmeyin! Yoğurdu taş gibi yapıyor! Sütün içine 15 tane...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Mayam yok diye üzülmeyin! Yoğurdu taş gibi yapıyor! Sütün içine 15 tane...

Evde yoğurt yapmak, sağlıklı beslenme ve doğal ürünleri tercih edenler için harika bir seçenektir. Eğer yoğurdunuzu evde kendiniz yapıyorsanız ve "maya kalmamış" diye endişeleniyorsanız, size harika bir tarifimiz var. İşte mayasız yoğurt yapmanın püf noktası...

Evde yoğurt mayası üretiminin püf noktaları arasında, sütün kalitesi, kullanılan yoğurdun tazeliği ve mayalama süresinin doğru ayarlanması yer almaktadır. Taze ve doğal ürünlerin kullanılması, ev yapımı yoğurdun lezzetini ve besin değerini artırır. Peki yoğurt nasıl mayalanır?

MAYASIZ OLUR MU DEMEYİN! İŞTE TARİFİ...

Doğal yoğurt mayası için bir bardak süte 15 tane nohut yeterli olacaktır.

Cam kavanoza nohutları yerleştirip üzerine kaynatılmış sütü dökün. Bir gün boyunca bu karışımı bezle sararak veya kapalı fırında bekletin.

Üstüne çıkan su, maya olarak kullanılabilir.

İlk seferde olmazsa yoğurt mayası tutmazsa endişelenmeyin. Yapmaya devam ettikçe organik mayanız tutacaktır.

İşte yoğurdun sağlığa olan faydaları...

Probiyotik İçeriği: Yoğurt, sindirim sistemi için faydalı olan probiyotik bakteriler içerir. Bu bakteriler, bağırsaklarda bulunan doğal mikrobiyota dengesini destekler, sindirim sağlığını iyileştirir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Kalsiyum Kaynağı: Yoğurt, kemik sağlığı için önemli olan kalsiyumun iyi bir kaynağıdır. Günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamak için düzenli olarak yoğurt tüketmek, kemiklerin güçlenmesine ve osteoporoz riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Protein İçeriği: Yoğurt, vücut için önemli olan yüksek kaliteli protein içerir. Protein, kasların ve dokuların onarılması ve yenilenmesi için gereklidir ve tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Vitamin ve Mineral Kaynağı: Yoğurt, B12 vitamini, riboflavin (B2), fosfor ve potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Bu besin maddeleri, vücudun normal fonksiyonları için gereklidir ve genel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Sindirimi Kolaylaştırır: Yoğurdun probiyotik içeriği, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını teşvik eder ve sindirim sorunlarıyla mücadele eder. Özellikle yoğurdun laktoz intoleransı olan kişiler için sindirimi daha kolay olabilir çünkü probiyotik bakteriler, laktozun parçalanmasına yardımcı olabilir.

Kilo Kontrolüne Yardımcı Olabilir: Düşük yağlı ve düşük kalorili yoğurt, sağlıklı bir kilo yönetimi programının bir parçası olarak tüketildiğinde doyurucu bir atıştırmalık veya öğün alternatifi olabilir. Protein içeriği tokluk hissini artırabilir ve tok kalmanıza yardımcı olabilir.

Evde yoğurt mayası elde etmek için ise birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri, marketten satın alınan doğal ve mayalı yoğurdun bir kısmını kullanarak yeni yoğurt mayası üretmektir.

Diğer bir yöntem ise probiyotik tabletler veya yoğurt starter kültürler kullanarak mayalama işlemini gerçekleştirmektir.

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