Aç karnına 5 tane kuru üzüm yemenin faydası!

Kuruyemişler arasında sevilen bir lezzet olan kuru üzüm, sağlık açısından birçok fayda sağlayan bir şifa deposu olarak biliniyor. Özellikle her sabah aç karnına tüketilen 5 adet kuru üzümün, sağlığa pek çok olumlu etkisi bulunuyor.